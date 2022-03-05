Путин заявил, что не планирует вводить военное положение

Президент России Владимир Путин заявил, что не планирует вводить на территории России режим военного положения. Слух об этом ранее активно обсуждался в российском сегменте социальных сетей.

"Военное положение вводится в стране в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах проведения боевых действий. Но у нас такой ситуации нет, и я надеюсь, не будет", — заявил президент на встрече с сотрудницами российских авиакомпаний, приуроченной наступающему празднику 8 марта.

Военное положение вводится в стране решением президента и подтверждается Советом Федерации. Ранее в социальных сетях активно обсуждалось, что эта мера может быть одобрена верхней палатой на внеплановом заседании 4 марта. Вместо этого сенаторы обсуждали экстренные законопроекты в связи с кризисом из-за принятых против России санкций и одобрили закон, вводящий уголовное наказание за призывы к санкициям против России, исполнение этих санкций и распространение недостоверных новостей о российской армии.

На встрече с женщинами-пилотами Путин заявил, что вводимые против России санкции после вторжения в Украину "сродни обвинению войны". Прямым участием в войне президент назвал возможное введение странами Запада бесполётной зоны над Украиной. "Любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте", — заявил он.

По его словам, "понимание этого есть" и он считает, что бесполётная зона вводиться не будет. Ранее ввести бесполётную зону, запретив участие российской авиации в украинской войне, призывал США и страны НАТО украинский президент Владимир Зеленский.