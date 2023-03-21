Россия и Китай близки к согласованию строительства газопровода "Сила сибири-2" мощностью, аналогичной разрушенной магистрали "Северный поток" в Германию. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

По словам Путина, проектируемая мощность газопровода через Монголию — 50 миллиардов кубометров в год. Это близко к проектной мощности "Северного потока", работавшего до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Совокупный объём поставок российского газа к 2030 году, по оценке российского президента, должна составить 98 миллиардов кубометров. Если речь идёт о годовом объёме, то экспорт газопроводного газа, по расчётам Москвы, должен вырасти в почти в 6,5 раз по сравнению с уже рекордными объёмами 2022 года. Тогда они составили 15,5 миллиарда.

Это происходит на фоне резкого сокращения поставок в Европу. По расчётам "Ведомостей", экспорт в европейские страны в 2022 году мог сократиться ровно в два раза — со 174,7 до 85,5 с половиной миллиарда кубометров. Это произошло из-за разрыва двухсторонних сделок между Москвой и странами ЕС, стороны обвиняли в этом друг друга.