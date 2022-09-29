Путин заявил об обсуждении взрывов на газопроводах на заседании Совбеза ООН

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия вынесет обсуждение взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" на заседание Совета Безопасности ООН. Он впервые публично прокомментировал случившееся, назвав инциденты актом международного терроризма.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин затронул эту тему во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Ранее о том, что причиной взрывов могла стать диверсия заявляли европейские чиновники и руководство НАТО.

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