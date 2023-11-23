"Ради дебильных кадров убили человека"

Коллеги корреспондента России-24 Бориса Максудова, погибшего в результате атаки украинского дрона, обвиняют Минобороны РФ во лжи, а тех, кто занимается организацией съемок с "мест боевых действий" в опасной показухе, приводящей к смертям.

Владимир Путин объявляет 2024-й Годом Семьи. Жены мобилизованных не прочь, чтобы на их семьи наконец обратили внимание.

ОДКБ демонстрирует растерянность. В Минске от Армении никого.

Член соловьевской бригады Карнаухов и писатель Захар Прилепин поплатились за то, что неправильно высказались о русских.

В программе "Лицом к событию": Тарас Березовец, Андрей Колесников, Григорий Михнов-Вайтенко. Ведущая Елена Рыковцева

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