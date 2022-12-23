Ради Путина запретили высаживать пассажиров – а он не приехал

Президент России Владимир Путин в последний момент отменил свой визит в Нижний Тагил. Об этом сообщает портал Екатеринбурга Е1.

Эту информацию изданию подтвердили три разных источника. Уже прибывший кортеж – пять седанов Aurus, в том числе два президентских лимузина, – готовят к отправке из Екатеринбурга.

Сегодня, 23 декабря, Путина ожидали на "Уралвагонзаводе" в Нижнем Тагиле. Накануне водителям автобусов в Екатеринбурге запретили выпускать пассажиров при приближении президентского кортежа, над Свердловской областью на три дня закрыли небо, а автошколам в Нижнем Тагиле предписали отменить практические занятия на дорогах.