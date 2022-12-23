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Ради Путина запретили высаживать пассажиров – а он не приехал

Президент России Владимир Путин в последний момент отменил свой визит в Нижний Тагил. Об этом сообщает портал Екатеринбурга Е1.

Эту информацию изданию подтвердили три разных источника. Уже прибывший кортеж – пять седанов Aurus, в том числе два президентских лимузина, – готовят к отправке из Екатеринбурга.

Сегодня, 23 декабря, Путина ожидали на "Уралвагонзаводе" в Нижнем Тагиле. Накануне водителям автобусов в Екатеринбурге запретили выпускать пассажиров при приближении президентского кортежа, над Свердловской областью на три дня закрыли небо, а автошколам в Нижнем Тагиле предписали отменить практические занятия на дорогах.

  • Ранее Путин отменил свою традиционную большую пресс-конференцию и конституционно обязательное послание Федеральному собранию. Ежегодной "Прямой линии", в ходе которой Путин отвечал на вопросы россиян, вероятно, также не будет: её даты продолжают переноситься. В СМИ утверждают, что это связано с обстановкой на фронте в Украине.
  • В то же время Путин дистанционно принял участие в запуске центра по воспроизводству индейки и поздравил сотрудников "Росатома" с юбилеем корпорации, а также посетил штаб войск, участвующих в войне в Украине – вероятно, в Ростове-на-Дону, и слетал в Беларусь.
  • Работающие на Кремль политтехнологи использовали Нижний Тагил в агитации за Путина ещё в 2011 году, пытаясь противопоставить рабочих этого города московским участникам акций за честные выборы на Болотной площади. Ставший "лицом" этой агитации начальник цеха Игорь Холманских даже был на какое-то время назначен полпредом Путина на Урале.

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