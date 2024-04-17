Размышления на льдине. Владимир Иванидзе – о разговоре с дамой

Писатель Акунин в своем последнем откровении сравнил Россию с расколовшейся льдиной. Точнее, он сравнил со льдиной не Россию, и даже не "русский мир", а какой-то "российский мир", превратившийся в два неравных куска льда. Образ настолько абстрактный, безопасный для обсуждения и обширный, что русскоговорящие элиты немедленно откликнулись – и льдины заговорили.

Потом Акунин сказал: "И тем не менее – всё. Россий опять стало две". И этот образ воспринимается даже легче, чем льдины. Осколки, Россия, полукатастрофа, лицемерие… Легко узнаваемый ряд, не правда ли? Огромная льдина раскололась на две неравные части, которые уносит ветер в разные стороны. На льдинах люди. Они что-то кричат. Не разобрать. Украина? Какая Украина?

Что происходит на большой льдине, примерно понятно. А что происходит на малой?

Дама среднего возраста, из России, но живет во Франции. Она надеется, что до лета 2024 года Макрон не введет войска в Украину. По крайней мере, до лета. По какой-то причине это важно для нее. Никогда не догадаетесь почему. Она очень хочет знать, когда Макрон начнет наступление. И она уверена, что мне что-то известно об этом. Но я ей ничем помочь не могу. И все же, в утешение советую: "Следите за Путиным! Он точно будет знать, когда французы пойдут в атаку".

Но у дамы и свои выводы есть. Французам надо провести Олимпийские игры. Спокойно, без террористов и гробов. Все должно быть красиво, как всегда во Франции. И вот, по ее разумному мнению, французы боятся, что на Олимпиаду во Францию будут идти гробы. А они будут приходить, если французы начнут боевые действия в Украине против России.

Она любит Путина. Но она очень боится, что ее банковские счета закроют!

Но даму ничто не сбивает с первоначальной идеи. То есть она почти уверена, что Олимпиада вынудит французов отменить свое вторжение в Украину. Но сомнения остаются. К моему удивлению, дама не уверена в том, что будет происходить в России. Ее взгляд на происходящее в Украине, да и в Европе, не оставляет сомнений: она любит Путина. Но она очень боится, что ее банковские счета закроют!

Сначала я подумал, что она говорит о Франции. Что французы нагадят русскому человеку, "как обычно", и закроют ее счета во Франции. Она сказала, что у нее есть французское гражданство, но она сохранила и российское. С "русскими" это обычная ситуация. Не только из-за любви к Путину. Московские правила таковы, что проще оставить себе российский паспорт, чем выходить из российского гражданства.

Но в разговоре выясняется, что дама совсем не боится того, что французы закроют ее банковские счета из-за возможной войны с русскими. Нет, она боится, что по той же самой причине закроют ее счета вовсе не во Франции, а в России. То есть если французы отправят войска в Украину, то все граждане с двойным гражданством, российским и французским, подвергнутся репрессиям в России, как враги народа. По крайней мере, их банковские счета, оставшиеся в России, точно могут быть заблокированы. Дама убеждена в этом.

Самое любопытное, что эта дама слабо интегрирована во Францию. Только на уровне активного потребления. Более того, она представляет собой типичный образец "русского мира". Или, если следовать Акунину, "российского мира". У этих "образцов", а их довольно много по всей Европе и Ближнему Востоку, в голове чаще всего играет одна пьеса – "Путин форэвэ!" ("Путин навсегда!"). Конечно, с микроскопическими нюансами и отступлениями в каждом конкретном случае. Но, когда дело доходит до личных интересов, они становятся невероятно прагматичными и сообразительными.

Совершенно не важно, на какой льдине ты оказался. Если тебя что-то связывает с Россией, то льдина одна и та же. В России, или вне России, но деньги со счетов в московских банках надо успеть перепрятать. Потому что сегодня ты "путин форэвэ" и патриот, а завтра – "враг народа". И даже самые убежденные "запутинцы" точно знают сценарий.

Российская дама, при всем ее внешнем спокойствии и подчеркнутом интеллигентном достоинстве, почти всегда знает самое важное из того, что произойдет, если Макрон отправит французских солдат в Украину. Она точно знает, что пока не закончатся Олимпийские игры в Париже, никакой атаки не будет.

Ее мысль проста и прекрасна: для Макрона гробы с французскими солдатами посреди праздника мира и спорта – это некрасиво. Но никакие полчища шпионов НАТО никогда не догадаются, что это означает для нашей дамы. Это значит, что у нее еще есть время перепрятать деньги со счетов в московских банках. И надо действовать, пока не началось. Она выросла в Советском Союзе. Она знает, откуда подкрадывается опасность. Не французские парашютисты, а реальная опасность. Наша дама точно знает, с кого начнутся массовые путинские репрессии.

Еще одна крепкая связь с "родиной" – консульский учет. Это когда вы сами сообщаете, что у вас есть российский паспорт и что вы готовы голосовать. На какой бы льдине вы ни находились, "родина" всегда будет рядом. Наша дама, как вы понимаете, состоит на консульском учете. Разумеется. То есть она еще и голосует. За кого надо! Что бы ни происходило.

На последних триумфальных президентских выборах избирательные участки при посольствах России были открыты для всех. Вне зависимости от того, состоишь ты на консульском учете или нет.

Еще одна дама с российским паспортом в день выборов позвонила в посольство, чтобы предупредить, что она опаздывает и не сможет вовремя добраться до избирательного участка. А ей ответили: "Да ладно, не переживайте, мы все сделаем, как нужно!"

В результате выяснилось, что секрет простой. Состоишь ты на учете или не состоишь, за тебя уже давно проголосовали. Просто они статистику проверили, сколько примерно народу проживает в регионе и состоит на консульском учете. К ним добавили примерное количество тех, кто не на учете. Вот такое количество бюллетеней они и кинули. А кто там и за кого реально голосовал, не имеет никакого значения. Идите в посольство и проверяйте. Могут быть сюрпризы. Но никто не идет.

Акунин сказал, что "русские раскололись на два лагеря". Но они давно уже расколоты на два лагеря, сотни лет. На два лагеря, на две льдины, на два помидора. Это идеальная тактика выживания. Всегда можно крикнуть, что Путин – "самый лучший президент", "французские парашютисты go home" и поторговаться насчет содержимого московских банковских счетов.

Владимир Иванидзе – журналист, живет во Франции

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