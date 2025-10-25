Снос Восточного крыла. Трамп пристраивает к Белому дому Бальный зал

Президент США Дональд Трамп перестраивает Белый дом. Он снес Восточное крыло, чтобы построить Бальный зал, способный принять до 1000 гостей. Это вызвало шквал критики, но дело сделано - и строительство станет частью наследия Трампа как президента и как девелопера.

Снос Восточного крыла: Подробности

В пятницу спутниковые снимки подтвердили: Восточное крыло Белого дома полностью снесено.

В июле, объявляя о проекте, Трамп сказал, что Бальный зал "будет рядом, но не будет касаться существующего здания". Но несколько дней назад обнаружилось, что сносят все Восточное крыло.

В среду Трамп заявил, что от оригинальной постройки все равно мало что сохранилось, и "чтобы сделать все как надо, пришлось снести существующую конструкцию" - дабы не повредить "очень дорогому прекрасному зданию". "Это будет один из лучших бальных залов в мире… Лучший бальный зал, когда либо построенный", сказал Трамп.

Идею построить Бальный зал Трамп объяснил тем, что в Белом доме нет помещения для больших мероприятий (самая большая, Восточная комната вмещает около 200 человек), и при необходимости возводят временные тенты на Южной лужайке. Бальный зал площадью более 8000 кв. м. вместит до 1000 человек. Трамп подчеркивает, что строительство (стоимость которого уже выросла с 200 до 300 миллионов долларов) оплачивают не налогоплательщики, а он сам и группа доноров (их список был опубликован на днях - после обвинений в непрозрачности. Среди доноров Amazon, Google, другие крупные компании).

Планы строительства: Позиции сторон

План строительства Бального зала и снос Восточного крыла подвергаются резкой критике:

Национальный фонд сохранения исторического наследия заявил, что Бальный зал будет довлеть на самим Белым домом (площадью немногим более 5000 кв. м.) и может нарушить его сбалансированный дизайн с двумя меньшими и более низкими Восточным и Западным крыльями.

Критики называют Бальный зал "проектом тщеславия" Трампа, говорят об уничтожении исторического наследия, о том, что Белый дом принадлежит людям, а не Трампу, администрацию обвиняют в том, что она не согласовывала снос и планы строительства.

Администрация заявляет, что здание Белого дома нуждается в модернизации, и что строительство всегда было частью его эволюции, и называет критиков "неудачниками", которые живут прошлым.

Легальность строительства: Проверка реальностью

Многие задаются вопросом, насколько вообще легальны действия администрации. Но Белый дом - исключение из закона о сохранении национального исторического наследия. Администрация обещает вскоре представить план строительства специальной комиссии (NCPC), которая надзирает на возведением в Вашингтоне государственных зданий, но при этом снос зданий - вне ее компетенции.

NBC, ссылаясь на специалиста, приводит список ведомств, которые "традиционно" участвуют в выдаче разрешения на крупные реставрационные работы в Белом доме, но признает, что он в конечном счете освобожден от подобных требований "в виду уникальности объекта по адресу Пенсильвания-авеню, 1600".

И для администрации Трампа, которая максимально расширительно толкует полномочия президента, происходящее вокруг строительства далеко от исключительности.

Краткая история: реконструкции Белого дома

Строительство Резиденции , центрального здания Белого дома, было начато в 1792 году на месте, выбранном Джорджем Вашингтоном, в 1800-м в него первым въехал Джон Адамс.

, центрального здания Белого дома, было начато в году на месте, выбранном Джорджем Вашингтоном, в 1800-м в него первым въехал Джон Адамс. В 1814 году здание сожгли британские войска (во время войны 1812-го года), в 1817-м в восстановленный Белый дом переехал Джеймс Монро. При нем в 1824-м был построен Южный портик, в 1829-м при Эндрю Джексоне - Северный портик.

году здание сожгли британские войска (во время войны 1812-го года), в 1817-м в восстановленный Белый дом переехал Джеймс Монро. При нем в 1824-м был построен Южный портик, в 1829-м при Эндрю Джексоне - Северный портик. В 1902 году Теодор Рузвельт пристроил отдельное, офисное здание, теперь известное как Западное крыло. В том же 1902-м была построена Восточная терраса, как вход для посетителей.

году Теодор Рузвельт пристроил отдельное, офисное здание, теперь известное как Западное крыло. В том же 1902-м была построена Восточная терраса, как вход для посетителей. В 1934 -м Франклин Рузвельт реконструировал Западное крыло, и появился знаменитый Овальный кабинет в его нынешнем виде,

-м Франклин Рузвельт реконструировал Западное крыло, и появился знаменитый Овальный кабинет в его нынешнем виде, в 1942 -м было построено здание Восточного крыла - с подземным бункером. Позже в здании разместился офис Первой леди США.

-м было построено здание Восточного крыла - с подземным бункером. Позже в здании разместился офис Первой леди США. Около 1950 -го Гарри Трумэн провел полную реконструкцию здания, было демонтировано всё, кроме внешних стен, которые были укреплены.

-го Гарри Трумэн провел полную реконструкцию здания, было демонтировано всё, кроме внешних стен, которые были укреплены. С тех пор и до Трампа таких крупных перестроек не было: к примеру, Ричард Никсон добавил дорожку для боулинга, Джеральд Форд - бассейн, Барак Обама - баскетбольный корт.

Стиль Трампа: Общая картина

Задолго до своей телевизионной, а затем политической карьеры Трамп обрел широкую известность как девелопер с всеми узнаваемым стилем: с пристрастием к позолоте, мрамору, зеркалам, роскоши, своему имени на возводимых им зданиях. Критики называли это безвкусицей и китчем, поклонники видели в этом смелость гламура. Перед первой победой Трампа в 2016 году в ходу были мемы, как в этом ключе будет перестроен Белый дом. В первое президентство Трамп был гораздо более стеснен, но теперь он чувствует себя совершенно свободно - в стремлениях и в средствах их достижения, и перестраивает, и Белый дом, и страну, в соответствии со своими представлениями.

Вот сравнение Овального офиса при Трампе и до него:

Вот как должен выглядеть Бальный зал внутри:

Трамп смотрит и за пределы Белого дома: сообщается, что он хочет установить гигантскую триумфальную арку в качестве парадного въезда со стороны Арлингтонского национального кладбища.

Axios публикует поразительный текст о том, насколько Трамп увлечен строительными проектами. По словам помощников, он сам выбирает мрамор, светильники, деревья, продумывает все детали - из трех классических ордеров колонн он выбирает, конечно, коринфский, самый пышный.

Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз: "Президент Трамп — строитель в душе и обладает исключительным вниманием к деталям". "Я хорош в строительстве, - сам Трамп. Советник - Axios: "Его наследие навсегда оставит след на президентстве и Белом доме. Никто не сможет избавиться от бального зала. Будет сложно убрать все золото. Кто вообще будет этим заниматься?"

Политические последствия саги с Восточным крылом непонятны, замечает The Hill. Для Трампа есть опасность, что - на фоне обвинений в авторитарных тенденциях - это станет символом его пренебрежения традициями республики, но все таки это несравнимо с другими претензиями оппонентов к президенту.

При всей остроте полемики вокруг перестройки Белого дома, это в значительной степени вопрос вкуса (Мопассан когда-то писал, что уехал из Парижа, потому что его угнетала Эйфелева башня). Бывший помощник Джилл Байден, работавший в Восточном крыле, сказал: "Не думаю, что есть сомнения в необходимости бального зала. Но это грустно".