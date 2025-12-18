Назад к Путину!

Также в выпуске:
"Эффект Долиной" и "бабушкины схемы". Новое решение по делу о квартире Ларисы Долиной. Что изменится для покупателей жилья.
Год после катастрофы в Керченском проливе. Почему власти не спешат откачивать мазут из обломков танкеров.
Почему США стали чаще депортировать россиян, запрашивающих убежища
