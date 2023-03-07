Reuters: Киев впервые попросил у США кассетные боеприпасы

Украина впервые запросила у США кассетную бомбу MK-20. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух конгрессменов — членов комитета Палаты представителей по делам вооружённых сил Джейсона Кроу и Адама Смита. По их словам, представители Киева запрашивали кассетные боеприпасы на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года.

Власти Украины считают, что кассетное вооружение позволит ВСУ остановить массированные атаки России с помощью живой силы на востоке страны.

По словам Кроу и Смита, украинские военные планируют сбрасывать снаряды с беспилотников. Кроме того, Киев запросил у США 155-миллиметровые кассетные артиллерийские снаряды, отмечает Reuters.

Украина призвала членов Конгресс оказать давление на Белый дом, чтобы одобрить поставку такого оружия. Вместе с тем, у собеседников агентства нет уверенности в том, что Вашингтон согласится на такой шаг.

Посольство Украины в США переадресовало просьбу Reuters о комментариях в Минобороны страны. Украинское ведомство на запрос не ответило.

Кассетные бомбы — это снаряды, от которых во время полета отделяется кассетная часть с мелкими суббоеприпасами. Они рассеиваются и падают на большой площади. Иногда они не взрываются и минируют территорию, представляя опасность для мирных граждан и особенно детей.

В мире с 2010 года действует Конвенция о запрете использования кассетных боеприпасов. Её подписали более 100 стран, но ни США, ни Россия, ни Украина не присоединялись.

В докладе инициативы по борьбе с кассетными боеприпасами, опубликованном в августе прошлого года, говорится, что российская армия нанесла сотни ударов таким типом снарядов по Украине. Украинская армия применила такие боеприпасы как минимум три раза — в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях, отмечают авторы документа.

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