Reuters: Леонид Федун продал свою долю в "Лукойле"

Бывший вице-президент "Лукойла" Леонид Федун продал принадлежащие ему около 10% акций компании, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, сделка состоялась в начале 2025 года, покупателем выступил сам "Лукойл". Стоимость пакета Reuters оценивает примерно в семь миллиардов долларов, но неизвестно, получил ли Федун именно эту сумму.

В августе "Лукойл" объявил, что аннулирует 76 миллионов акций – около 11% капитала – выкупленных на рынке в 2024–2025 годах. Компания отказалась комментировать сообщения о возможной сделке. Связаться с Федуном журналистам Reuters не удалось.

Собеседники агентства утверждают, что Федун, резидент Монако, начал распродавать российские активы на фоне санкций. В октябре США внесли "Лукойл" в чёрный список и обязали контрагентов завершить операции с компанией. После введения ограничений "Лукойл" начал поиск покупателей для своих зарубежных активов.

Федун входил в руководство "Лукойла" 26 лет – с 1996 по 2022 год – и покинул компанию, по официальным сообщениям, в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами. Вскоре после его ухода "Лукойл" приобрел футбольный клуб "Спартак", основным акционером которого ранее был Федун.