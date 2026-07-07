Reuters: Лидеры НАТО объявят в Анкаре о крупных оружейных сделках

Лидеры стран НАТО во вторник в Анкаре планируют объявить о заключении сделок в сфере вооружений на десятки миллиардов долларов. Этот шаг, как отмечает Reuters, призван продемонстрировать, что они прислушиваются к призывам США увеличить расходы на оборону Европы. Решения готовятся в преддверии встречи с американским лидером на саммите в столице Турции.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил днём ранее, что европейские страны пошли на "колоссальное" увеличение расходов на оборону - отчасти из-за опасений по поводу России, резко усилившихся после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году. Другое причиной стала позиция Трампа, который "весьма настойчиво" побуждает Европу наращивать расходы.

Трамп давно обвиняет европейские правительства в чрезмерной зависимости от США в вопросах обороны в рамках НАТО - организации, обеспечивавшей защиту европейского континента с первых лет "холодной войны".

В прошлом месяце Рютте заявил, что европейские члены НАТО и Канада в 2025 году потратили на оборону в реальном выражении на 90 миллиардов долларов больше, чем в 2024-м, доведя общую сумму расходов до более чем 570 миллиардов долларов. Это рост примерно на 20% всего за один год.

Война США и Израиля с Ираном, начавшаяся в конце февраля нынешнего года, побудила Трампа вновь раскритиковать НАТО. В последнее время он возобновил резкие упрёки, обвиняя собзников в недостаточной поддержке США в конфликте с Ираном и намекая на возможность выхода из альянса или отказа от соблюдения обязательств по коллективной обороне.

Европейские официальные лица настаивают, что в целом они выполнили свои обязательства, предоставив США доступ к своему воздушному пространству и военным базам. Одновременно в Европе отмечают, что с ними не консультировались по поводу войны, которая негативно сказалась на европейской экономике и вызвала глубокое недовольство на континенте.

Подробности сделок в сфере вооружений, о которых может быть объявлено во вторник, до последнего момента не раскрывались. Министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгёз сообщила в понедельник, что её страна объявит, к примеру, о сделках и планах на сумму более 3 миллиардов евро, включая партнерские проекты с Бельгией в области противовоздушной обороны и с Великобританией - по строительству военно-морских судов.

Reuters со ссылкой на источники пишет также о возможности заметного сдвига в отношениях между США и Турцией, связанного с программой создания истребителей-невидимок F-35. Трамп на полях нынещнего саммита может заявить турецкому президенту Реджепу Эрдогану о готовности разрешить Турции вернуться к участию в этих разработках. Данный вопрос долгое время был камнем преткновения в двусторонних отношениях. Вашингтон ввёл санкции и исключил Турцию из программы по F-35 после того, как в 2019 году Анкара приобрела российские зенитные ракетные системы С-400.

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