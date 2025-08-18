"Война продолжится". Блогеры обсуждают переговоры в Анкоридже

Означает ли встреча президентов США и России на Аляске, что война в Украине близка к завершению? Готов ли Путин на уступки? Следовало ли приглашать его в Америку? Какие существуют рычаги давления, если Москва в очередной раз откажется от прекращения войны? На эти и другие вопросы пытаются ответить блогеры.

В Z-лагере царит радостное оживление.

Егор Холмогоров:

Путин одержал блестящую дипломатическую победу.

Не пойдя на уступки вообще ни в чем, совершил визит в США, покончил с дипломатической изоляцией, да еще и напомнил о Русской Америке и обозначил перспективы продолжения переговоров уже в России.

Аким Апачев:

Путин больше не изгой для Запада. Трамп вернул его в статус рукопожатного мирового политика.

С Америкой мир. А в Донбассе мы продолжаем наступать

Воевать мы от этого не перестанем, естественно, но это отправная точка.

Аляска открывает двери в новый уклад. Он пока что не проявлен и не озвучен, но он уже гудит там, из-за двери странными вибрациями.

Константин Малофеев:

Мы должны констатировать, что Путин, как всегда, лучший переговорщик в мире. С Америкой мир. А в Донбассе мы продолжаем наступать.

Александр Дугин:

Ну что же, я поздравляю всех нас с идеальным саммитом. Это было грандиозно. Все выиграть и ничего не проиграть, так умел только Александр III. Невозможно представить, насколько это было трудно, почти невозможно для Путина. Но он это сделал.

То есть умудрился не сделать. Я имею в виду сделку.

Дальше будет ещё много чего. Но как всегда самое страшное для нас - мирные переговоры. После Горбачева, Ельцина и даже Минсков 1 и 2 у русских при слове «мирные переговоры» начинается паническая атака.

Сторонники Трампа из MAGA кроме провокаторов в полном восторге. Глобалисты и неоконсы в бешенстве.

Засекретить содержание была прекрасная идея. Нечего обсуждать кроме образов, боди лэнгвиджа и коротких сентенций.

Комментаторы из противоположного лагеря тоже убеждены, что война будет продолжаться.

Александр Коляндр:

Сдачи Украины не состоялось. Путин, видимо, смог развести вопросы войны и двусторонних отношений.

Войну ему останавливать нет никакого резона. Война продолжится. Продолжатся разговоры, а значит не будет новых санкций на какое-то время.

Сергей Шелин:

Не таким уж бесполезным был этот саммит. Напомнил воюющей Украине и помогающей ей Европе, что решать, как быть дальше, придется им самим. А Трамп, представьте, многому научился. Это уже не совсем тот Трамп, которого Ким и Путин разыгрывали в 18-м году.

Вил Мирзаянов:

Мира не будет в ближайшем будущем

Много туману, но ясно одно: Путин будет тянуть время под завесой переговоров. Никаких договоренностей. Путин и Трамп не ответили ни на единый вопрос. Значит, Путину удалось выиграть время для осуществления своих планов. Америка согласилась с этим. Мира не будет в ближайшем будущем.

Мария Снеговая:

Похоже, всё по-старому.

Со стороны Путина - «устранение первопричин конфликта», передача Трампу карт и исторических материалов об Украине, договорённость продолжать переговоры и так далее. Трамп, в свою очередь, тоже выглядел неудовлетворённым: «Мы не смогли найти полного понимания», рабочий обед с участием Путина и Трампа отменен, как и расширенная встреча обеих делегаций.

Пока, кроме дипломатической победы Путина — визита международного преступника в США, красной дорожки и аплодисментов от американского президента —не видно никакого прогресса, о чём многие аналитики предупреждали заранее. Надеюсь, что это хорошая новость для Украины: за несговорчивостью Путина должны последовать американские санкции.

Ян Матвеев:

Главная цель Путина — как можно дольше имитировать переговорный процесс, затягивая время и подрывая желание западных стран поддерживать Украину. Но для этого необходимы какие-то формальные шаги, которые якобы приближают мир.



Путин верит, что российская армия довольно скоро додавит украинскую и тогда он получит все. Как минимум четыре региона, а то и больше. Значит, нужно тянуть время, при этом не особо раздражая тех, кто способен радикально усилить ВСУ (США) или ослабить ВС РФ (Китай).

Взломщика и убийцу нужно рвать на части, а не пускать в парадную дверь

Встреча на Аляске — классическая уловка Путина, кость, которую он кинул Трампу. Да так, что тот и забыл, что взломщика и убийцу нужно рвать на части, а не пускать в парадную дверь. По итогам встречи нет никакого реального прогресса, стороны явно не пришли хоть к какому-то конструктивному решению, несмотря на заявления. Иначе зачем было так резко все обрывать, отменять обед и дальнейшее общение? Если все двигалось, почему не потратить побольше времени, не продвинуть переговоры дальше?



Путин с одной стороны, сохранил свою позицию «сначала четыре региона, потом прекращение огня», а с другой — не получил никаких санкций и давления. Ультиматум «50-10 дней» исчез как прошлогодний снег.

Наталья Пелевина:

1. Не случилось (пока), чего многие, включая меня, боялись - Трамп публично сдает Украину Путину с потрохами.

Красных дорожек Путину не видать до конца жизни нигде, кроме Северной Кореи и Китая

2. Украине получить максимально приемлемый договор шанс есть, и он большой. Или же если, к сожалению, из-за безумия кремлёвского диктатора такой договор будет невозможен, то шанс воевать с большей поддержкой запада, чем раньше.

3. Пробег Путина по красной дорожке этим пробегом и закончится. Дальше на него свалится бетонная плита изоляции, более непробиваемая чем когда-либо. Вчерашние почести вызвали такую откровенную реакцию глубокого отвращения у всех и везде, что красных дорожек Путину не видать до конца жизни нигде, кроме Северной Кореи и Китая. Эйфория в России «нашего-то как принимали!» значения не имеет, потому что выдрессированные останутся выдрессированными, а безразличные безразличными, и волна нынешнего восхищения никакой роли не сыграет.

Григорий Голосов:

Зеленский вполне мог бы, после необходимых тактических фигур, согласиться на территориальный обмен по принципу "Донецкая и Луганская целиком на Запорожскую и Херсонскую целиком", и с этим требовать трехсторонних переговоров. Трамп, мне кажется, до сих пор так и не вник в то, что З. и Х. области не контролируются полностью ни одной из сторон. Это слишком сложная для него мысль. Тем легче ему скормить, особенно в контексте девелоперских фантазий об океане, именно такую версию "обмена". Риска для Зеленского тут никакого. Путин все равно это не примет. Но мяч опять перекатится на другую сторону поля.

Иван Бардашевич:

Это очередной полный провал Трампа. Нету никакой сделки, нету даже прекращения огня(!), не говоря про какой-то мир. Путин продолжает войну, и даже получает поощрение за нее от американского президента. Нету никакого давления со стороны США - нету новых санкций, нету усиления военной поддержки, а даже то вооружение что поставляется оплачивается деньгами европейцев и украинцев. (...) Почему Трамп продолжает это делать? Я думаю, он уверен, что если продолжится война, то путин захватит всю Украину. Он живет в пророссийском мироощущении в этом вопросе. Он не слушает разведку, которая ему черным по белому пишет, что нет, не захватит.

Сергей Финогин:

Люди, хейтящие Трампа, вы несправедливы, за эти полгода он множество раз разговаривал с Путиным, пытаясь договориться, и вот он выразил желание встретиться и Трамп, вероятно, решил, что оффлайн, глядя в глаза, получится больше - не получилось. Тем не менее, вероятно, у него серьезные резоны считать, что изменения на фронте и в экономике в какой-то момент должны совпасть с одним из вариантов ''заключения сделки'', пока собрать этого кубика рубика у него не получается, но он явно этого хочет (а не ''сдавать Украину'' как многие писали полгода назад). Если бы он пошел на силовой вариант - начал отчитывать Путина на встрече и принимать соответствующие решения, например, то ниточка надежды на ''сделку'' совсем бы оборвалась, и ситуация приблизилась бы к Третьей Мировой, ибо у Путина ядерка. Это было бы лучше?

Владимир Пастухов считает, что позитивные перемены все-таки есть:

Эта дорога ведет к концу войны

1) Лед тронулся. Эта дорога ведет к концу войны. По ней, конечно, можно так до конца и не дойти. Но шанс есть.

2) Это бенефис Трампа. При всем уважении к Путину – это не его день. Его хорошо угостили за этим столом, но «поляну» накрывал другой.

3) Украина – не в проигрыше, а в выигрыше, если считать правильно. Надо считать не от мечты, а по дистанции между целью войны и полученным результатом. У России эта дистанция в разы длиннее, чем у Украины.

4) Восприятие итогов саммита как поражения Украины – следствие психологической деформации в восприятии реальности на войне. История все расставит по местам.

5) Поражение потерпел не Трамп от Путина, а "старый мир" от "нового мира", представленного совместно Трампом и Путиным.

Внимание блогеров привлекли жалобы российских журналистов на то, что в Анкоридже их разместили в некомфортных условиях, а также забывчивость Путина, который при встрече с архиепископом на Аляске назвал того "батюшкой" и сообщил, что встречался с "патриархом Алексием". Переводчик находчиво поменял "батюшку" на "владыку", а Алексия на Кирилла.





Катерина Барабаш:

Во всей этой истории мне интересно только одно: почему обед отменили? Ну то есть я догадываюсь, но я не самый искушённый в обедах человек...