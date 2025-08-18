"Война продолжится". Блогеры обсуждают переговоры в Анкоридже

Означает ли встреча президентов США и России на Аляске, что война в Украине близка к завершению? Готов ли Путин на уступки? Следовало ли приглашать его в Америку? Какие существуют рычаги давления, если Москва в очередной раз откажется от прекращения войны? На эти и другие вопросы пытаются ответить блогеры.
В Z-лагере царит радостное оживление.
Путин одержал блестящую дипломатическую победу.
Не пойдя на уступки вообще ни в чем, совершил визит в США, покончил с дипломатической изоляцией, да еще и напомнил о Русской Америке и обозначил перспективы продолжения переговоров уже в России.
Путин больше не изгой для Запада. Трамп вернул его в статус рукопожатного мирового политика.
С Америкой мир. А в Донбассе мы продолжаем наступать
Воевать мы от этого не перестанем, естественно, но это отправная точка.
Аляска открывает двери в новый уклад. Он пока что не проявлен и не озвучен, но он уже гудит там, из-за двери странными вибрациями.
Мы должны констатировать, что Путин, как всегда, лучший переговорщик в мире. С Америкой мир. А в Донбассе мы продолжаем наступать.
Ну что же, я поздравляю всех нас с идеальным саммитом. Это было грандиозно. Все выиграть и ничего не проиграть, так умел только Александр III. Невозможно представить, насколько это было трудно, почти невозможно для Путина. Но он это сделал.
То есть умудрился не сделать. Я имею в виду сделку.
Дальше будет ещё много чего. Но как всегда самое страшное для нас - мирные переговоры. После Горбачева, Ельцина и даже Минсков 1 и 2 у русских при слове «мирные переговоры» начинается паническая атака.
Сторонники Трампа из MAGA кроме провокаторов в полном восторге. Глобалисты и неоконсы в бешенстве.
Засекретить содержание была прекрасная идея. Нечего обсуждать кроме образов, боди лэнгвиджа и коротких сентенций.
Комментаторы из противоположного лагеря тоже убеждены, что война будет продолжаться.
Сдачи Украины не состоялось. Путин, видимо, смог развести вопросы войны и двусторонних отношений.
Войну ему останавливать нет никакого резона. Война продолжится. Продолжатся разговоры, а значит не будет новых санкций на какое-то время.
Не таким уж бесполезным был этот саммит. Напомнил воюющей Украине и помогающей ей Европе, что решать, как быть дальше, придется им самим. А Трамп, представьте, многому научился. Это уже не совсем тот Трамп, которого Ким и Путин разыгрывали в 18-м году.
Мира не будет в ближайшем будущем
Много туману, но ясно одно: Путин будет тянуть время под завесой переговоров. Никаких договоренностей. Путин и Трамп не ответили ни на единый вопрос. Значит, Путину удалось выиграть время для осуществления своих планов. Америка согласилась с этим. Мира не будет в ближайшем будущем.
Похоже, всё по-старому.
Со стороны Путина - «устранение первопричин конфликта», передача Трампу карт и исторических материалов об Украине, договорённость продолжать переговоры и так далее. Трамп, в свою очередь, тоже выглядел неудовлетворённым: «Мы не смогли найти полного понимания», рабочий обед с участием Путина и Трампа отменен, как и расширенная встреча обеих делегаций.
Пока, кроме дипломатической победы Путина — визита международного преступника в США, красной дорожки и аплодисментов от американского президента —не видно никакого прогресса, о чём многие аналитики предупреждали заранее. Надеюсь, что это хорошая новость для Украины: за несговорчивостью Путина должны последовать американские санкции.
Главная цель Путина — как можно дольше имитировать переговорный процесс, затягивая время и подрывая желание западных стран поддерживать Украину. Но для этого необходимы какие-то формальные шаги, которые якобы приближают мир.
Путин верит, что российская армия довольно скоро додавит украинскую и тогда он получит все. Как минимум четыре региона, а то и больше. Значит, нужно тянуть время, при этом не особо раздражая тех, кто способен радикально усилить ВСУ (США) или ослабить ВС РФ (Китай).
Взломщика и убийцу нужно рвать на части, а не пускать в парадную дверь
Встреча на Аляске — классическая уловка Путина, кость, которую он кинул Трампу. Да так, что тот и забыл, что взломщика и убийцу нужно рвать на части, а не пускать в парадную дверь. По итогам встречи нет никакого реального прогресса, стороны явно не пришли хоть к какому-то конструктивному решению, несмотря на заявления. Иначе зачем было так резко все обрывать, отменять обед и дальнейшее общение? Если все двигалось, почему не потратить побольше времени, не продвинуть переговоры дальше?
Путин с одной стороны, сохранил свою позицию «сначала четыре региона, потом прекращение огня», а с другой — не получил никаких санкций и давления. Ультиматум «50-10 дней» исчез как прошлогодний снег.
1. Не случилось (пока), чего многие, включая меня, боялись - Трамп публично сдает Украину Путину с потрохами.
Красных дорожек Путину не видать до конца жизни нигде, кроме Северной Кореи и Китая
2. Украине получить максимально приемлемый договор шанс есть, и он большой. Или же если, к сожалению, из-за безумия кремлёвского диктатора такой договор будет невозможен, то шанс воевать с большей поддержкой запада, чем раньше.
3. Пробег Путина по красной дорожке этим пробегом и закончится. Дальше на него свалится бетонная плита изоляции, более непробиваемая чем когда-либо. Вчерашние почести вызвали такую откровенную реакцию глубокого отвращения у всех и везде, что красных дорожек Путину не видать до конца жизни нигде, кроме Северной Кореи и Китая. Эйфория в России «нашего-то как принимали!» значения не имеет, потому что выдрессированные останутся выдрессированными, а безразличные безразличными, и волна нынешнего восхищения никакой роли не сыграет.
Зеленский вполне мог бы, после необходимых тактических фигур, согласиться на территориальный обмен по принципу "Донецкая и Луганская целиком на Запорожскую и Херсонскую целиком", и с этим требовать трехсторонних переговоров. Трамп, мне кажется, до сих пор так и не вник в то, что З. и Х. области не контролируются полностью ни одной из сторон. Это слишком сложная для него мысль. Тем легче ему скормить, особенно в контексте девелоперских фантазий об океане, именно такую версию "обмена". Риска для Зеленского тут никакого. Путин все равно это не примет. Но мяч опять перекатится на другую сторону поля.
Это очередной полный провал Трампа. Нету никакой сделки, нету даже прекращения огня(!), не говоря про какой-то мир. Путин продолжает войну, и даже получает поощрение за нее от американского президента. Нету никакого давления со стороны США - нету новых санкций, нету усиления военной поддержки, а даже то вооружение что поставляется оплачивается деньгами европейцев и украинцев. (...) Почему Трамп продолжает это делать? Я думаю, он уверен, что если продолжится война, то путин захватит всю Украину. Он живет в пророссийском мироощущении в этом вопросе. Он не слушает разведку, которая ему черным по белому пишет, что нет, не захватит.
Люди, хейтящие Трампа, вы несправедливы, за эти полгода он множество раз разговаривал с Путиным, пытаясь договориться, и вот он выразил желание встретиться и Трамп, вероятно, решил, что оффлайн, глядя в глаза, получится больше - не получилось. Тем не менее, вероятно, у него серьезные резоны считать, что изменения на фронте и в экономике в какой-то момент должны совпасть с одним из вариантов ''заключения сделки'', пока собрать этого кубика рубика у него не получается, но он явно этого хочет (а не ''сдавать Украину'' как многие писали полгода назад). Если бы он пошел на силовой вариант - начал отчитывать Путина на встрече и принимать соответствующие решения, например, то ниточка надежды на ''сделку'' совсем бы оборвалась, и ситуация приблизилась бы к Третьей Мировой, ибо у Путина ядерка. Это было бы лучше?
Владимир Пастухов считает, что позитивные перемены все-таки есть:
Эта дорога ведет к концу войны
1) Лед тронулся. Эта дорога ведет к концу войны. По ней, конечно, можно так до конца и не дойти. Но шанс есть.
2) Это бенефис Трампа. При всем уважении к Путину – это не его день. Его хорошо угостили за этим столом, но «поляну» накрывал другой.
3) Украина – не в проигрыше, а в выигрыше, если считать правильно. Надо считать не от мечты, а по дистанции между целью войны и полученным результатом. У России эта дистанция в разы длиннее, чем у Украины.
4) Восприятие итогов саммита как поражения Украины – следствие психологической деформации в восприятии реальности на войне. История все расставит по местам.
5) Поражение потерпел не Трамп от Путина, а "старый мир" от "нового мира", представленного совместно Трампом и Путиным.
Внимание блогеров привлекли жалобы российских журналистов на то, что в Анкоридже их разместили в некомфортных условиях, а также забывчивость Путина, который при встрече с архиепископом на Аляске назвал того "батюшкой" и сообщил, что встречался с "патриархом Алексием". Переводчик находчиво поменял "батюшку" на "владыку", а Алексия на Кирилла.
Во всей этой истории мне интересно только одно: почему обед отменили? Ну то есть я догадываюсь, но я не самый искушённый в обедах человек...