Американская корпорация SpaceX Илона Маска выведет на орбиту крупнейшую группировку спутников-шпионов по заказу Национального управления военно-космической разведки США. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, группировка будет состоять из сотен спутников с возможностями съемки Земли, что позволит значительно расширить возможности Вашингтона по быстрому обнаружению потенциальных целей по всему миру. Около десятка прототипов уже были запущены на орбиту ракета-носителями "Фалькон" с 2020 года, утверждается в материале.

Планируемая сеть будет разделена с другой группировкой спутников SpaceX, Starlink. Та предназначена для быстрой передачи данных, но уже активно используется с военными целями в Украине.

В SpaceX и в правительстве агентству не стали официально комментировать проект. По данным Reuters, подразделение SpaceX, занимающееся проектом, называется Starshield ("Звёздный щит") и уже получило по контракту за создание спутников 1,8 миллиарда долларов.

В феврале о существовании засекреченного контракта на такую сумму между SpaceX и неизвестным разведывательным агентством рассказывала газета The Wall Street Journal.