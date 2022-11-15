Родные заключённых рассказали о насильной вербовке в "ЧВК Вагнера"

Родственники заключённых колонии №37 в поселке Яя Кемеровской области утверждают, что осуждённых насильно заставляют подписывать соглашения с "ЧВК Вагнера" об отправке на войну с Украиной. Об этом сообщает "Тайга.инфо" со ссылкой на анонимное обращение от родственников.

В письме говорится, что в колонии наблюдаются массовые избиения заключенных, вплоть до пыток и применения электрошокеров. Начались издевательства вскоре после того, как прилетел военный самолет "ЧВК Вагнера", сказано в обращении.

"Мы, родственники заключенных, знаем точно, что их насильно заставляют подписывать договоры, чтобы поехать воевать", - цитирует письмо "Тайга.инфо".

В обращении также говорится, что на войну с Украиной уже могли отправить 120 заключённых.

В управлении ФСИН по Кемеровской области ранее сообщили о приостановке краткосрочных и длительных свиданий с заключёнными в колониях региона с 27 октября. Там ссылались на карантин, введённый в целях предупреждения распространения заболеваемости COVID-19, гриппа и ОРВИ.

Под предлогом карантина свидания с заключёнными, как уточняет издание, прекратили и в Новосибирской области.

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