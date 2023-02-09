Роджер Уотерс осудил вторжение в Украину, но упомянул "провокаторов"

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица осудил слова бывшего музыканта рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса о том, что российское полномасштабное вторжение в Украину не было неспровоцированным.

"Как грустно его бывшим поклонникам видеть, как он становится кирпичом в стене российской дезинформации и пропаганды", - подчеркнул Кислица, тем самым сославшись на одну из самых известных композиций Pink Floyd - Another Brick in the Wall, выпущенную в 1979 году.

Слова Уотерса, вызвавшие новую критику со стороны Украины, один из основателей Pink Floyd произнёс, обращаясь в среду 8 февраля по видеосвязи к членам Совета Безопасности ООН. Выступить 79-летнего музыканта пригласил российский постпред при международной организации Василий Небензя. На заседании говорилось о поставках оружия в Украину.

Роджер Уотерс сказал на встрече, что вторжение в Украину было незаконным, и он осуждает его "самым решительным образом". При этом выступавший намекнул и на вину Киева. "Российское вторжение в Украину не было неспровоцированным, поэтому я также самым решительным образом осуждаю провокаторов", - заявил музыкант. Он добавил, что "единственный разумный" курс действий сейчас - это призвать к немедленному прекращению огня.

Уотерс призвал прекратить вообще все войны — и тогда, по его словам, человечество сможет "накормить всех голодных" и избежать ядерной войны. "Нельзя больше допускать потери ни одной жизни украинца или россиянина. Ни одной. Они все драгоценны в наших глазах", - приводит слова музыканта автор публикации на сайте "Голоса Америки".

Ранее Роджер Уотерс уже вызывал споры своей позицией в отношении войны в Украине и заявлением, что Запад должен прекратить поставлять оружие Киеву.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил 8 февраля, что "рычаги для достижения мира оказались в руках западных корпораций по производству оружия". По словам Небензи, они тянут время, чтобы получить больше прибылей.

Представитель Японии возразил, что речь идет не об обогащении военно-промышленного комплекса, а о восстановлении достоинства людей и об "остановке российской угрозы". Представительница Великобритании заявила, что ее страна гордится помощью, которую оказывает и будет оказывать Украине, потому что та "защищает свою территорию и свою свободу".



"Помощь в сфере безопасности, включая вооружения, которую предоставляют США и еще 50 других стран, и будут продолжать предоставлять, предназначены для самозащиты Украины, - сказал Ричард Миллс, заместитель постоянного представителя США при ООН. По его словам Украина применяет это оружие, чтобы противостоять российской армии. Миллс подчеркнул, что Россия совершает военные преступления на украинской территории.



Украинский дипломат Сергей Кислица повторил позицию Киева, согласно которой, Россия "незаконно" завладела местом постоянного члена Совбеза, ранее принадлежавшее Советскому Союзу.