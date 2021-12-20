Рога, бивни и чешуйки. Каких зверей в Африке вдруг стало чуть больше

Неожиданно хорошие новости к концу 2021 года пришли из нескольких государств Африки – здесь, впервые за десятилетия, чуть возросло количество некоторых видов диких животных, хотя они по-прежнему находятся на грани полного истребления. В их числе – черные носороги и восточные гориллы, а также "логгерхеды", или же "головастые морские черепахи".

Пока непонятно, что так положительно повлияло на животный мир Африки – пандемия и связанные с ней изменения транспортного сообщения, снижение спроса среди богатых покупателей в Азии на изделия и псевдолекарства, сделанные из частей тел убитых зверей, или же реальные успехи местных правительств в борьбе с браконьерами и контрабандистами. Однако, судя по всему, какие-то африканские государства на самом деле добились достижений в защите диких животных.

Самый заметный успех – судя по подсчетам африканских, американских и европейских ученых, количество гнезд головастых морских черепах (логгерхедов) на побережьях нескольких стран Африканского континента выросло менее чем с 11 тысяч в 2015 году до почти 200 тысяч к концу 2021 года. В первую очередь – из-за заметно опустевших в результате пандемии берегов:

Популяция всех носорогов, но в основном черных, в Кении выросла на 11 процентов – с 1441 особей в 2019 году до 1605 животных в 2020 году (последние данные). В 2020 году ни один кенийский носорог не был убит браконьерами. Служба охраны дикой природы Кении (KWS) в значительной степени сократила объемы незаконной торговли ресурсами дикой природы – при финансовой и технической поддержке западных стран.

Природоохранное подразделение Агентства США по международному развитию (USAID), к примеру, построило в Кении криминалистическую лабораторию, работа которой содействует отслеживанию состояния вымирающих видов и арестам браконьеров и контрабандистов. Еще одна такая программа, Northern Rangelands Trust, повысила популяцию слонов (на 4 процента), жирафов, гепардов и буйволов на территории почти в 4,9 миллиона гектаров.

Твит USAIDEnvironmet, напоминающий, что за последние 30 лет Кения лишилась 70 процентов всех своих диких животных по вине браконьеров и уничтожения их природной среды обитания:

При содействии таких же проектов на территории Демократической Республики Конго (ДРК) в 2021 году более чем на 60 процентов увеличилась, например, площадь реально (что важно) охраняемых заповедников, в которых могут размножаться находящиеся на грани исчезновения разные гориллы, живущие на планете только в джунглях Африки.

Все гориллы делятся на четыре подвида – два из них, в том числе западные равнинные, обитают на западе экваториального пояса континента, и два – на его востоке, в Демократической Республике Конго (ДРК), Уганде и Руанде. Последние, горные и восточные равнинные гориллы, уже давно находятся в смертельной опасности – их осталось менее 1000 особей, возможно, и еще меньше. Когда-то они населяли все африканские экваториальные леса. Но бесконечные гражданские, межэтнические и религиозные войны, перемещение масс беженцев, голод населения, отсутствие стабильной государственной власти и коррупция, браконьерство и хищническая вырубка лесов и уничтожение природы, как местными жителями, так и действующими в Африке крупными интернациональными западными корпорациями, не оставили никаких шансов выжить этим большим обезьянам, с которыми человек делит 99 процентов ДНК.

Возможно, сейчас ситуация хоть немного начинает меняться к лучшему. В ноябре этого года после двухлетней работы сотрудниками правоохранительных органов ДРК и США в результате совместной операции была арестована с поличным одна из самых опасных банд местных браконьеров. У них нашли запасы слоновой кости, рогов носорога, частей горилл и панцирей панголинов общей стоимостью в 3,5 миллиона долларов.

Спрос на чешуйки панголинов, бивни слонов и рога носорогов в XXI веке сделал этих животных самыми уязвимыми видами в Африке – жертвами сверхприбыльной нелегальной торговли, нуждающимися в особой защите.

Рога носорогов, состоящие из кератина, белка того же типа, что и, например, человеческие ногти, издавна применяются в традиционной азиатской медицине, но также используются для изготовления предметов роскоши, например ювелирных изделий. Только в прошлом 2020 году, по информации, содержащейся в одном из последних докладов Всемирного фонда дикой природы, в одной лишь Южно-Африканской Республике с этой целью были убиты 508 носорогов.

Если в Восточной Африке черных носорогов осталось очень мало, а белые в 2018 году вымерли (то есть были уничтожены браконьерами) совсем, то во всей Южной Африке их еще можно спасти. Только в ЮАР все еще обитает 68 процентов всей их мировой популяции (с учетом того, что носороги других видов, которые также находятся на грани исчезновения, живут и в Азии, например в Непале, Индии и Индонезии).

В среднем один килограмм толченого рога носорога на подпольном рынке стоит сегодня уже примерно 100 тысяч долларов (в 2017 году он стоил 70 тысяч). Большой целый рог в хорошем состоянии, весом до 4 килограммов, иногда может стоить в полтора раза больше. Если лет 20 назад основным местом сбыта носорожьих рогов был Ближний Восток (все богатые арабы мечтали иметь кинжал, сделанный из рога носорога), то сегодня 99 процентов всех частей тел убитых в Африке животных отправляются в КНР, Сингапур, Гонконг, Малайзию и Вьетнам.

Нередки случаи, когда азиатские миллионеры покупают порошок из толченого рога носорога просто потому, что хотят произвести впечатление на друзей и показать, что могут себе позволить все что угодно. На закрытых вечеринках в Азии в последние годы вошло в моду нюхать "носорожьи порошки" как кокаин. Никакого эффекта этот процесс не дает – кроме внешнего.

А африканских слонов, и саванных, и лесных, убивают из-за бивней, из которых делают разнообразные предметы декоративно-прикладного искусства, от сложных скульптур до простых браслетов, а из их кожи обивку для мебели и салонов дорогих автомашин. Во Всемирном фонде природы уверены: ради бивней каждый день в Африке браконьеры убивают не менее 55 африканских слонов.

В указанном докладе Всемирного фонда дикой природы приводятся и такие цифры: в 2019–2021 годах в Африке и Азии браконьерами было отловлено почти полмиллиона панголинов. В Китае и Вьетнаме люди считают, что мясо панголина является деликатесом, а его чешуя – по ничем не подкрепленным утверждениям – улучшает качество грудного молока у кормящих матерей и помогает при некоторых болезнях.