Роскомнадзор сообщил об утечке 510 млн записей о россиянах с начала года

С начала 2024 года, меньше чем за два месяца, в сеть утекли более 510 миллионов записей персональных данных россиян. Об этом сообщил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.

"Из них 500 миллионов – это одна утечка", – заявил Вагнер, добавив, что её сейчас расследуют.

По данным Роскомнадзора, за весь 2023 год в сеть попали около 300 миллионов записей о россиянах, тогда ведомство зафиксировало 168 утечек. При этом, по подсчётам российской компании InfoWatch, только за первое полугодие 2023 года были украдены 705 миллионов записей персональных данных россиян.

Согласно докладу InfoWatch, в 2022 году в сеть утекли 667 миллионов записей о россиянах (Роскомнадзор говорит о 600 миллионах). Тогда эксперты напрямую связывали рост числа утечек с российским вторжением в Украину. С начала полномасштабной войны в России регулярно происходят утечки крупных баз данных, а государственные сайты подвергаются DDoS-атакам. Во многих случаях ответственность на себя берут хакерские группировки, выступающие в поддержку Украины.

В результате утечек в открытом доступе оказываются имена, даты рождения, телефоны, электронные почты, адреса, паспортные данные, детали заказов, хэш-пароли россиян и другая их чувствительная информация.

Вчера, 22 февраля, стало известно, что российские перевозчики будут передавать властям конфиденциальные данные пассажиров, в том числе их IP-адреса и пароли учётных записей.