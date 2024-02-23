Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Роскомнадзор сообщил об утечке 510 млн записей о россиянах с начала года

С начала 2024 года, меньше чем за два месяца, в сеть утекли более 510 миллионов записей персональных данных россиян. Об этом сообщил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.

"Из них 500 миллионов – это одна утечка", – заявил Вагнер, добавив, что её сейчас расследуют.

По данным Роскомнадзора, за весь 2023 год в сеть попали около 300 миллионов записей о россиянах, тогда ведомство зафиксировало 168 утечек. При этом, по подсчётам российской компании InfoWatch, только за первое полугодие 2023 года были украдены 705 миллионов записей персональных данных россиян.

Согласно докладу InfoWatch, в 2022 году в сеть утекли 667 миллионов записей о россиянах (Роскомнадзор говорит о 600 миллионах). Тогда эксперты напрямую связывали рост числа утечек с российским вторжением в Украину. С начала полномасштабной войны в России регулярно происходят утечки крупных баз данных, а государственные сайты подвергаются DDoS-атакам. Во многих случаях ответственность на себя берут хакерские группировки, выступающие в поддержку Украины.

В результате утечек в открытом доступе оказываются имена, даты рождения, телефоны, электронные почты, адреса, паспортные данные, детали заказов, хэш-пароли россиян и другая их чувствительная информация.

Вчера, 22 февраля, стало известно, что российские перевозчики будут передавать властям конфиденциальные данные пассажиров, в том числе их IP-адреса и пароли учётных записей.

Форум

Радио Свобода объявлено российскими властями нежелательной организацией. Комментарии могут рассматриваться как нарушение российского законодательства.

Материалы по теме

Обращение Юлии Навальной
Embed
Обращение Юлии Навальной

No media source currently available

0:00 0:29:35 0:00

Обращение Юлии Навальной

Тело не отдадут семье

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG