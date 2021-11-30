"Россия упустила свой шанс". Виновного в катастрофе MH17 может назвать ООН

Власти Нидерландов намерены обратиться в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) и попросить ее ответить на вопрос – нарушила ли Россия международную Чикагскую конвенцию 1944 года, не обеспечив безопасность пассажиров сбитого под донецком "Боинга" Малазийских авиалиний. Если ИКАО согласится с тем, что самолет был сбит из ракетной установки "Бук" российской армии, это может открыть для Нидерландов возможность подачи иска в Международный суд ООН и вернуть Москву за стол переговоров о выплате компенсаций родственникам жертв трагедии.

О намерении Министерства иностранных дел и Министерства безопасности и правосудия Нидерландов прибегнуть к юридической процедуре, которая, строго говоря, не является "иском", сообщило в понедельник со ссылкой на неназванные источники агентство телевизионных новостей RTL Niews. По данным RTL, уходящее правительство рассматривало несколько вариантов усиления давления на Россию с целью добиться от нее признания ответственности за сбитие "Боинга", в том числе подачу иска в Международный суд ООН о "финансировании терроризма" на востоке Украины. Окончательное решение о том, обращаться ли в ИКАО, примет новый кабинет министров, который сейчас все еще формируется после состоявшихся в марте парламентских выборов.

Процесс в окружном суде Гааги, где в катастрофе рейса MH17 заочно обвиняются трое граждан России и один украинец, возобновится 8 декабря. Иск родственников жертв катастрофы должен рассмотреть и Европейский суд по правам человека, однако начало процесса отложено до 26 января из-за отказа участвовать в нем российского судьи Дмитрия Дедова. В октябре ЕС в очередной раз призвал Россию взять на себя ответственность за трагедию, однако в Москве продолжают отрицать какую-либо причастность к катастрофе.

В своей статье RTL цитирует слова доцента Свободного университета Амстердама, эксперта по международному праву Марике де Хун. Она считает, что рассмотрение дела MH17 в ИКАО не противоречит возможному иску Нидерландов в суд ООН, а является логичной ступенькой на пути к нему. "Это логичный шаг. Это позволяет привлечь Россию к ответственности через организацию, которая регулирует вопросы безопасности гражданской авиации. … Но если вы ожидаете, что ИКАО разрешит весь спор, а Россия признает вину и извинится – это маловероятно", – говорит она. К подаче запроса в ИКАО, отмечает RTL, может присоединиться и Австралия.

Как ИКАО вообще может рассматривать вопрос о чьей-либо ответственности за сбитие "Боинга"? Как она может привлечь к ответственности Россию, если самолет разбился над территорией Украины? Есть ли вероятность, что решение ИКАО, если оно будет вынесено не в пользу России, заставит Москву вернуться к переговорам о выплате компенсаций погибшим в катастрофе? И устроит ли выплата этих компенсаций власти Нидерландов? На эти и другие вопросы в интервью Радио Свобода отвечает независимый авиационный эксперт, автор книги "Трагедия MH17: правда и ложь" Вадим Лукашевич.

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Что это за организация, ИКАО? И при чем тут международная конвенция, которой почти 80 лет?

"ИКАО – это организация, подведомственная ООН. Официальный сайт ИКАО и находится на сайте ООН, среди всяких ЮНЕСКО и так далее. Это международная организация, там более 100 стран-участников, она занимается всеми вопросами, связанными с существованием и с функционированием именно гражданской авиации. Для нее это главный регулирующий общемировой орган. Он смотрит за безопасностью, он проводит расследования авиакатастроф. Чикагская конвенция – это договор от 1944 года об учреждении этой вот организации. В приложении 13 к этой конвенции четко прописано, кто, как и когда расследует катастрофы".

Неужели за прошедшие 7 лет ИКАО не занималась катастрофой "Боинга" под Донецком?

"Сразу после катастрофы, буквально на второй день, Украина начала расследование. Согласно приложению 13 к Чикагской конвенции, расследование проводит страна события, а событие произошло в Украине. Более того, это расследование было инициировано именно по регламенту ИКАО. То есть ИКАО не сама проводит расследование, расследование проводит уполномоченный орган в каждой конкретной стране. Потом Украина передела техническое расследование Нидерландам, тоже в соответствии со статьей приложения 13. Такая возможность там прописана – добровольная передача права на расследование другой стране. В Голландии в точном соответствии с регламентом ИКАО техническое расследование выполнял Совет по вопросам безопасности на транспорте, который расследует все авиационные и не только авиационные происшествия. Расследование закончилось итоговым отчетом 13 октября 2015 года.

Главная цель технического расследования в соответствии с приложением 13 – выяснение причин авиационного происшествия и разработка методик и рекомендаций, нормативов, регламентов и прочих требований, которые позволяют исключить повторение этого события в будущем. Принято считать, что главным итогом технического расследования голландцев было то, что самолет был сбит "Буком", ракетой, запущенной с территории, которая на тот момент контролировалась пророссийскими боевиками.

На самом деле, это не главный вывод. Главный вывод – это констатация того, что отсутствуют четкие нормативы, регламентирующие безопасность пролетов над зонами вооруженных конфликтов. В итоговом отчете Совета по вопросам безопасности Нидерландов есть специальный раздел, где были проанализированы порядка 20 вооруженных конфликтов последних лет, и почти везде полеты не запрещались. После публикации итогового отчета 13 октября 2015 техническое расследование не закончилось. Совет по безопасности Нидерландов подготовил целый ряд рекомендаций и представил их в ИКАО: каким образом выбирать маршруты, о том, что правительственные службы, имеющие в своем подчинении Минобороны и службы разведки, должны информировать гражданские авиакомпании о рисках, потому что авиакомпании сами не могут их оценить, тем более, при транзитных пролетах над какими-то территориями. Это целый технпческий норматив, который был представлен в ИКАО уже после окончания технического расследования, в 2016 году, и с тех пор он действует.

Что самое интересное, он реально действует: в пример можно привести ситуацию в Афганистане, где после прихода талибов аэропорты работали до последнего, но никаких инцидентов не было. На днях правительство Нидерландов рассмотрело вопрос о том, как выполняются эти рекомендации. Совет по вопросам безопасности подготовил специальный отчет – "Безопасность авиаперелетов". В качестве одного из примеров там указана гибель украинского "Боинга" над Тегераном и написано, что и до этой катастрофы, и после нее в Нидерландах идет четкое взаимодействие между авиакомпаниями, которые составляют маршруты, и государственными службами, отвечающими за получение информации, в том числе разведывательной. Теперь авиакомпании полностью информированы о всех рисках по всем маршрутам, даже трансконтинентальным. ИКАО этот вопрос полностью отработала".

То есть катастрофа рейса MH17 привела и к положительным последствиям?

"С точки зрения повышения безопасности полетов катастрофа МН17 сопоставима с гибелью "Титаника". После гибели "Титаника" были внедрены очень жесткие регламенты по повышению безопасности судоходства. Например, появились аварийные частоты, были введены специальные зоны радиомолчания, чтобы можно было услышать сигнал SOS. Обязательным требованием стало, чтобы наличие мест в спасательных шлюпках ни в коем случае не было меньше количества находящихся на борту".

Это хорошо, но как можно привлечь Россию к ответственности за гибель рейса МН17 с помощью ИКАО?

"Дело в том, что в тексте Чикагской конвенции есть статья 3-бис, где четко сказано: каждое государство – участник конвенции, подписавшее ее, должно воздерживаться от применения оружия против гражданской авиации, а жизни людей на борту не должны подвергаться опасности. Фактически Россия, будучи членом Чикагской конвенции, взяла на себя обязательство не применять оружие против гражданских самолетов, но она это сделала. Поэтому голландские юристы но международному праву оценивают этот иск как очень многообещающий. Именно потому, что там все совершенно четко и понятно. Сейчас в Гааге судят четырех физических лиц. Подтверждением их вины является российское происхождение "Бука" из состава 53-й зенитно-ракетной бригады 20-й общевойсковой армии Западного военного округа. Если будет признана вина хотя бы одного подсудимого, это автоматически приведет к тому, что будет признана вина России как государства, то есть факт того, что это был российский "Бук", с российским экипажем, фактически будет доказан в суде. Непризнание Россией факта, что "Бук" был «не наш» уже не будет работать. И здесь возникнет нарушение Чикагской конвенции: фактически Россия, поставив свой "Бук", которым был сбит гражданский самолет, нарушила статью 3-бис Чикагской конвенции от 1944 года. Голландцы надеются, что тогда она будет вынуждена опять сесть за стол переговоров на тему признания ответственности. По линии ИКАО не будет возникать какой-то уголовной ответственности, но сразу возникнет вопрос компенсаций авиакомпании и родственникам погибших. А уже решение ИКАО, если оно будет таковым, может служить основой для подачи новых исков, допустим, уже в Международный суд ООН. Именно поэтому у России сейчас есть все основания не признавать и всячески бойкотировать процедуру в ИКАО, потому что последствия для России не закончатся выплатой компенсации. Ей угрожают последствия вплоть до исключения из Совета Безопасности ООН. Именно потому, что ИКАО – это структура ООН. Мы помним, что в 2015 году, когда Малайзия, Австралия и Нидерланды вышли и предложением об организации трибунала ООН по делу МН17, Россия была единственной, наложившей вето. Сейчас получается, что голландцы опять заходят в ООН, но немного с другой стороны – через структурное подразделение ООН ИКАО".

Но как ИКАО поймет, что в катастрофе "Боинга" виновата Россия? Сначала должен закончится суд в Нидерландах?

"Сложно сказать точно, но уже сейчас фактов, подтверждающих, что "Бук" был российский, достаточно. Именно это позволило Нидерландам и Австралии еще в прошлом году, после начала судебных слушаний, публично возложить ответственность на Россию. Правительства Нидерландов, Австралии, а потом и Украины присоединились к коллективному иску родственников погибших в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. В ЕСПЧ рассмотрение этого иска отложено, потому что один из судей – представитель России – отказался участвовать. Россия всячески пытается как-то то затянуть связанные с MH17 юридические процессы. Это позволяет России выиграть время, но не позволяет избежать конца. Сколько веревочке ни виться, конец будет, просто Россия пытается эту веревочку постоянно удлинять".

Часто говорят, что Россия может выплатить компенсации даже без признания своей вины в катастрофе "Боинга". Такие прецеденты были?

"Когда американцы в 1988 году сбили над Персидским заливом арабский самолет, они не признали вины. Они признали, что это они, но не признали, что они виновны, потому что американский президент сказал: "Я никогда не буду извиняться за действия своих вооруженных сил". Тем не менее, они выплатили компенсации, потому что люди погибли. Они объясняли это так: цель была не идентифицирована, представляла угрозу для корабля Военно-морских сил США, поэтому ее уничтожили.

Другой случай компенсации без признания вины – это когда был сбит Ту-154 авиакомпании "Сибирь" над Черным морем. Там была достаточно сложная ситуация: ракета была запущена из Крыма, который тогда был де-факто украинским, во время российско-украинских учений, но с территории российской базы. Украина вину не признала, но компенсации погибшим все-таки выплатила. Авиакомпания "Сибирь", полагая, что выплата компенсаций – это есть некое признание вины, подала в суд, чтобы получить компенсацию за потерянный самолет, но проиграла суд первой инстанции и, что интересно, дальше не пошла. На тот момент российско-украинские отношения были нормальными, и стороны каким-то образом договорились, что российская авиакомпания не будет претендовать на компенсацию за самолет, Украина выплатит компенсации родным, но ее вины как государства нет.

Если вернуться к рейсу МН17, Россия выплатить компенсации без признания вины уже не может, потому что на этом жестко настаивают Нидерланды. При этом такой шанс у России был, может быть, первые полгода или год после катастрофы "Боинга", но его Россия упустила. Если бы мы тогда повели себя иначе, признали нашу ответственность за этот самолет, то тема МН17 такого развития не получила бы. Как это сделал, допустим, Иран, сбив украинский самолет в 2020 году. Они на третий день признали это, и тема ушла из информационного пространства. Но Россия не могла признать, что сбила рейс MH17, потому что это был наш "Бук" на территории другого государства, где, по российской версии, идет гражданская война и "нас там нет".

Признавать ответственность за МН17 – это признавать российскую интервенцию в Донбассе. Поэтому мы этого не сделали тогда, а сейчас все уже упущено, потому что сейчас вопрос компенсаций вторичен. Он, конечно, важен для родственников как восстановление справедливости, но с точки зрения последствий для России это очень небольшая история, по сравнению с тем же 50-миллиардным иском акционеров ЮКОСа, например. Финансово это не так страшно, как последствия в международных и дипломатических отношениях. Вот что для нас сейчас самое страшное. Если будет признание, что это сделала Россия - то возможны и новые санкции новые, и любые другие последствия.