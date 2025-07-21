Россия атаковала ракетами и дронами Киев, Ивано-Франковск и Харьков

Россия в ночь на понедельник нанесла массированный удар дронами и ракетами по территории Украины. В атаке участвовали корабли Черноморского флота и стратегическая авиация. Сообщается о разрушениях в Киеве, Ивано-Франковске, Харькове и других городах.

В Киеве в результате атаки возникло несколько пожаров. В левобережном Днепровском районе города обломки ракеты или дрона упали на территорию детского сада. Повреждён наземный павильон станции метро "Лукьяновская" в центре города, она закрыта для пассажиров. Сообщается об одном погибшем и семи раненых, включая одного подростка.

В Харькове сообщается о возникших в результате атаки пожарах. Удар по Ивано-Франковску на западе Украины стал крупнейшим с начала войны, сообщил мэр города Руслан Марцинкив. Сообщается о четырёх раненых и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры.

Всего ночью Россия выпустила по Украине 450 дронов и ракет, сообщают украинские военные. Утверждается, что были сбиты все ракеты, в том числе 5 сверхзвуковых ракет "Кинжал" и большая часть дронов. Независимого подтверждения этой информации нет.