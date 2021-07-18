Россия без шубы. Эфир в 18:05

Израиль стал первым в мире государством, полностью запретившим торговлю изделиями из натурального меха. В мире моды все больше брендов также становятся "свободными от меха". Готова ли мировая индустрия моды полностью отказаться от меха и перейти на его заменители? Насколько популярны этичное потребление и отказ от эксплуатации животных? Откажется ли Россия от традиционных меховых шуб?

Гость в студии – Людмила Алябьева, шеф-редактор журнала "Теория моды: одежда, тело, культура", доцент Школы дизайна НИУ ВШЭ. Эфир в 18:05.

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