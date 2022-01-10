Россия экстрадировала белоруса Дмитрия Подлобникова на родину

Россия выдала белорусским властям уроженца города Жлобин Дмитрия Подлобникова, несмотря на то, что в декабре 2021 года Европейский суд по правам человека применил в отношении него правило 39, запрещающее экстрадицию, сообщает правозащитный центр "Вясна".

В Беларуси Подлобникова обвиняют в грубом нарушении порядка и насилии либо угрозе насилием в отношении милиционера. По данным правозащитников, сейчас он находится в гомельском СИЗО-3.

Как сообщала его адвокат Мария Красова, доказательством вины в деле Подлобникова считается распечатка прослушки телефонных разговоров его знакомых.

Телеграм-канал Nexta сообщал, что Подлобникова задержали после акции протеста 9 августа 2020 года в Жлобине. Спустя трое суток его отпустили. Позже Подлобников уехал на работу в Россию, где был задержан по запросу белорусских властей.

Подлобников находился в коломенском СИЗО-6 в России. 29 декабря адвокат Мария Красова сообщила, что Россия может выдать её подзащитного Минску, так как его вывезли из СИЗО. 31 декабря 2021 года руководитель правовых программ Московской Хельсинкской группы Роман Киселев в своем телеграм-канале написал, что Подлобников по-прежнему находится в России и ЕСПЧ запретил выдавать его на родину.

Россия арестовывает и выдает Беларуси её граждан, обвиняемых по делам, связанным с протестами лета 2020 года, несмотря на решения ЕСПЧ. Так, на родину экстрадировали Вадима Дубойского. Его в Беларуси обвинили в том, что он "переместил на проезжую часть не менее трех скамеек". Другой известный случай – экстрадиция чемпиона мира по тайскому боксу Алексея Кудина, которого увезли в Беларусь, несмотря на запрет ЕСПЧ, и уже там приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима.

Массовые акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Оппозиция требовала отставки Лукашенко и проведения новых выборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам митингов. В итоге протесты были жестоко подавлены властями, а в стране начались самые массовые в истории страны репрессии.

По данным правозащитников, к настоящему времени более 30 тысяч белорусов подверглись репрессиям, не менее восьми человек при подавлении протестов погибли. Власти возбудили более тысячи уголовных дел против своих оппонентов, десятки людей, включая лидеров оппозиции, получили длительные сроки заключения.