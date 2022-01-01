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ЕСПЧ запретил России выдавать Минску участника протестов

Европейский суд по правам человека запретил России экстрадировать участника белорусских протестов Дмитрия Подлобникова. На родине его обвиняют в причинении морального вреда сотруднику милиции и грубом нарушении порядка. Ему грозит до семи лет колонии.

Правозащитники рассказали, что белорус все ещё находится в российском СИЗО. О том, что Россия приняла решила экстрадировать Подлобникова, стало известно в конце декабря.

Активиста задержали после уличного шествия в белорусском городе Жлобин августе 2020 года. Спустя три дня Подлобникова отпустили. Позже он уехал на работу в Москву, где его взяли под стражу по запросу Минска.

С августа 2020 года в России по требованию белорусских властей арестовали как минимум 20 человек. Некоторых уже выслали на родину, в том числе, бойца ММА Алексея Кудина. Российский суд вынес решение об экстрадиции спортсмена через несколько часов после того, как ЕСПЧ запретил его выдачу из-за угрозы пыток.

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