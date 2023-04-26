Россия и Украина в очередной раз обменялись пленными. На родину вернулись 44 украинца. Среди них 36 рядовых и сержантов, шесть офицеров и двое гражданских. Об этом сообщил глава офиса президента Украины. По словам Андрея Ермака, освобождённые военнослужащие участвовали в обороне Мариуполя и "Азовстали", воевали в Херсонской области и в регионах на востоке Украины.

Минобороны России подтвердило возвращение из плена 40 российских военнослужащих. Их должны доставить в Москву на лечение и реабилитацию.

Россия и Украина регулярно сообщают об обменах пленными. Последний раз – 16 апреля – состоялся "Пасхальный обмен". Ермак тогда сообщал о возвращении домой 130 украинцев. Москва о точном количестве вернувшихся на родину россиян не сообщала.

Больше новостей Радио Свобода: