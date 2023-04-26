20-летнего жителя Твери подозревают в планах воевать на стороне ВСУ

В Белгороде возбуждено уголовное дело о государственной измене против 20-летнего жителя Твери. По версии следствия, тверчанин готовился присоединиться к так называемому "Легиону Свобода России", в котором российские граждане воюют на стороне вооружённых сил Украины. Для этого он, по мнению следователей, приехал в Белгородскую область, готовился к незаконному переходу границы и собирал информацию о боевых действиях. Кроме того, его подозревают в планах поджечь военкомат.

Тверчанина, чьё имя не называется, обвиняют в государственной измене. Сейчас он находится под арестом в СИЗО. По новым российским законам ему может грозить срок вплоть до пожизненного. Такой закон уже одобрили Госдума и Совет Федерации, он ждёт подписания президентом России.

В начале апреля суд отправил на принудительное психиатрическое лечение ещё одного жителя Тверской области, Сергея Колина. По версии следствия, он тоже собирался присоединиться к "Легиону Свобода России" и воевать на стороне ВСУ. Суд признал Колина невменяемым.

Также в апреле к 4,5 годам тюрьмы был приговорён житель Белгородской области Сергей Глушенков. Следствие считает, что и он планировал присоединиться к тому же легиону.