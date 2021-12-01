Россия обязала покинуть Москву часть сотрудников посольства США

Российские власти распорядились, чтобы к 31 января будущего года страну покинули те сотрудники посольства США, кто находятся в Москве более трёх лет. Об этом сообщила в среду официальный представитель МИД Мария Захарова.

Решение в Москве назвали ответом на действия Вашингтона, ограничившего сроки пребывания на территории США российских дипломатов.

Как сказала Захарова, это не выбор России – "подобную игру навязали США".

Ранее Вашингтон потребовал, чтобы из Соединенных Штатов до 30 января 2022 года уехали 27 российских дипломатических работников, отмечает РИА "Новости". Агентство Reuters напоминает, что про выезд российских дипломатических работников и членов их семей говорил на прошлой неделе посол России в США.

Американское посольство в Москве комментариев ситуации пока не давало.

В 2020-м Госдепартамент США в одностороннем порядке установил трехлетний лимит на длительность командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хюстоне, пишет РИА "Новости". "До первого июля следующего года, если Вашингтон не откажется от трехлетнего правила и не пойдет на компромисс, еще уедут работники в общем количестве, соразмерном объявленной Госдепартаментом цифре россиян", – цитирует агентство представителя российского МИД.

На протяжении последних лет отношения между Вашингтоном и Москвой находятся на самом низком уровне со времен холодной войны. В последнее время давление нарастает на фоне информации о российском военном усилении вблизи Украины и предположений о готовящейся крупной операции. Москва называет предположения необоснованными.

Как отмечает Reuters, посольство США в Москве – последнее действующее американское диппредставительство в России после того, как были закрыты консульства во Владивостоке и Екатеринбурге. Число сотрудников американской дипмиссии сократилось с 1200 в начале 2017 года до нынешних 120. И без предстоящего сокращения штата Вашингтон называл нынешние условия функционирования своей миссии в Москве близкими лишь к "техническому присутствию", без возможности работать в привычном формате.