Россия остановила переговоры с Японией по рыболовству у Курил

Российские власти впервые за 22 года отказались проводить консультации c представителями Японии о вылове рыбы у Курильских островов. Причиной отказа, вероятно, стали ухудшающиеся отношения между странами на фоне санкций, введённых Токио из-за войны России с Украиной. Москва также отказалась от обсуждения совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

С 1998 года между Россией и Японией действует соглашение о сотрудничестве в области морского промысла. Россия ежегодно договаривалась с Японией о квотах вылова рыбы и других морепродуктов вокруг южных островов Курильской гряды.

Посольство Японии в России подтвердило агентству "РИА Новости", что российско-японские переговоры по данному вопросу приостановлены на неопределённый срок. Представители посольства заявили, что будут добиваться восстановления переговоров, чтобы рыболовецкий сезон начался в срок.