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Россия остановила переговоры с Японией по рыболовству у Курил

Курильские острова, иллюстративное фото

Российские власти впервые за 22 года отказались проводить консультации c представителями Японии о вылове рыбы у Курильских островов. Причиной отказа, вероятно, стали ухудшающиеся отношения между странами на фоне санкций, введённых Токио из-за войны России с Украиной. Москва также отказалась от обсуждения совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

С 1998 года между Россией и Японией действует соглашение о сотрудничестве в области морского промысла. Россия ежегодно договаривалась с Японией о квотах вылова рыбы и других морепродуктов вокруг южных островов Курильской гряды.

Посольство Японии в России подтвердило агентству "РИА Новости", что российско-японские переговоры по данному вопросу приостановлены на неопределённый срок. Представители посольства заявили, что будут добиваться восстановления переговоров, чтобы рыболовецкий сезон начался в срок.

  • После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Япония ввела санкции в отношении российского президента Владимира Путина, высших должностных лиц страны и их родственников, банков и предприятий, а также лишила Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле. В то же время Токио объявил, что будет оказывать военную и гуманитарную помощь Украине.
  • Россия внесла Японию в список "недружественных стран" и заявила, что выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах и блокирует продолжение статуса Японии как партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу. Премьер-министр Японии Фумио Касида назвал тогда действия России "неразумными и абсолютно неприемлемыми".
  • После начала войны в Украине в 2022 году Россия запретила японским морякам рыбачить у Южных Курил. Такое право им давало российско-японское соглашение 1998 года, которое российская сторона приостановила за неуплату полагающихся по соглашению выплат.

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