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Россия ответила ОЗХО на запрос об отравлении Навального

Александр Шульгин

Россия предоставила ответ на запрос 45 стран из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщил ТАСС постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. По его словам, Москва также инициировала встречный запрос Германии, Франции, Швеции и техническому секретариату организации. Других подробностей не сообщается.

О том, что группа стран обратилась к России с официальными вопросами относительно расследования отравления оппозиционера Алексея Навального летом прошлого года, стало известно 5 октября. Россию, в частности, попросили рассказать, какие именно шаги были предприняты в связи с использованием на территории страны химического оружия.

20 августа 2020 года Навальный вылетел из Томска в Москву. В полёте политику стало плохо, и самолёт был экстренно посажен в Омске. Там Навального в бессознательном состоянии госпитализировали в городскую больницу. Вскоре из Германии прибыл самолёт, на котором в критическом состоянии Навальный был доставлен в берлинский госпиталь. 2 сентября власти Германии заявили, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом из группы "Новичок". Позднее информацию об отравлении подтвердили несколько независимых европейских лабораторий.

Москва отрицает, что Навальный был отравлен в России. Российские представители в ОЗХО неоднократно заявляли, что Германия, где проходил лечение Навальный не даёт ответов на вопросы Генпрокуратуры. Москва также обвиняла технический секретариат ОЗХО в предвзятости.

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