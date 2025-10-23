Россия ночью нанесла удар дронами по инфраструктуре Украины. В атаке участвовало по меньшей мере 130 дальних дронов. Об этом сообщила украинская армия. Удар нанесён после первого значительного ужесточения санкций США против российской экономики, введённого новой администрации президента Дональда Трампа.

По состоянию на 8:30 утра по Киеву (время совпадает с московским) атака продолжалась. К этому времени были зафиксированы попадание 25 ударных беспилотников по 11 целям и падение обломков в 11 локациях, отчитались ВСУ.

В Киеве в результате атаки пострадали семь человек, рассказал городской голова Виталий Кличко. Сообщается о пожарах в жилых домах, взрывной волной были повреждены школа и детский сад. В Деснянском районе на востоке города дрон попал в 21 этаж жилого 24-этажного дома, но не взорвался. Ещё в одном районе беспилотник попал в недостроенное здание, передаёт "Украинская правда".

В Сумах была атакована железнодорожная станция, судя по фотографием с места событий целью могло стало ремонтное депо.

В Харьковской области во время тушения пожара в Купянском районе в результате атаки дрона погиб один человек, пятеро ранены. В нескольких регионах страны утром объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического оружия.