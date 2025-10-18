Попытка номер два

Ссылки для упрощенного доступа

Дональд Трамп, коллаж

Угроза получения дальнобойных ракет от США, включая "Томагавки", вынудила Путина совершить звонок Дональду Трампу. После Анкориджа американский президент демонстрировал скорее раздражение несговорчивостью Путина. После двухчасового звонка Трамп договорился о новой встрече с Путиным в Будапеште, а приехавшему на следующий день в Белый дом Владимиру Зеленскому "Томагавков" не дал, со словами: "Томагавки – очень опасное оружие. Может случиться много плохих вещей. Это большое дело. И они нужны нам самим, чтобы защитить свою страну".

Удастся ли Дональду Трампу со второй попытки убедить Владимира Путина прекратить огонь в Украине?

Мумин Шакиров подводит итоги 42-ой недели 2025 года с политологом Александром Морозовым и политтехнологом Михаилом Шейтельманом.

Как можно прокомментировать идею Зеленского: украинские дроны в обмен на "Томагавки"? Он предложил такую сделку Трампу. Отвечает Александр Морозов:

– Да, это действительно так. Зеленский приехал в Вашингтон с презентацией, которая касается того, как можно усилить украинскую оборону. Это касается не только "Томагавков", но и самолетов F-16, и поставки снарядов, и обмена разведывательной информацией. Концепция Зеленского проста. Для того, чтобы Путин пошел на переговоры о перемирии, которое пытается сконструировать Дональд Трамп, с точки зрения Зеленского, необходимо усилить военное давление на Кремль.

– Появилась ли надежда на мир после звонка Путина Трампу и переговоров с Зеленским в Белом доме?

– Идея прекращения огня без предварительных условий, с которой выступал Дональд Трамп, сейчас, после этого звонка, пока не видно, чтобы это продвинулось.

Встреча Трампа и Путина может состояться, но содержание этой встречи под большим вопросом, потому что Дональд Трамп настаивает на том, что Путин должен быть сам заинтересован в завершении войны. Но Кремль не демонстрирует никакого, во всяком случае, публичного, намерения эту войну завершать. Наоборот, Кремль настаивает на том, чтобы Соединенные Штаты и страны Европы признали результаты агрессии, то есть аннексию четырех территорий плюс одна. Поэтому перспективы встречи в Будапеште по содержанию находятся под большим вопросом.

– "Путин снова обыграл Трампа". Как оценить такие заголовки после звонка Путина Трампу?

– Это слишком панические комментарии. Дональд Трамп, несомненно, предпринимал и будет предпринимать попытки привести эту войну к какому-то завершению. Но последние заявления Дональда Трампа показывают, что он очень скептичен сам и понимает, насколько это отличается от всех других войн и конфликтов последнего времени. Встреча с Трампом, безусловно, Путину выгодна, потому что цель Путина - внести раскол между Европой и Соединенными Штатами в вопросе об этой войне.

И таким образом как-то пытаться блокировать и военную, и экономическую поддержку, которую Евросоюз и Соединенные Штаты оказывают Украине. Но думаю, что если встреча в Будапеште закончится ничем, то Соединенные Штаты будут дальше поставлять и вооружение Украине, и разведданные. Это вопрос объемов, но, тем не менее, будет выполняться план, который был согласован ранее. Европа покупает у Соединенных Штатов вооружение, передает их Украине.

– Какую все-таки игру затеял Путин? Это многоходовка, или тактический одноразовый ход?

– Здесь нет никакой сложной игры. Путин маневрирует. Он пытается разными способами, с одной стороны, уклониться от прекращения огня, а с другой стороны, не разорвать окончательно взаимодействие с Вашингтоном.

Сейчас, когда в последние три недели Дональд Трамп активно давал понять, что готов пойти и на подписание новых санкций, которые подготовлены американским Конгрессом, и передать ракеты большей дальности Украине, вот на этом фоне Путин сделал шаг, чтобы каким-то образом это остановить.

– Трамп верит в успех мирного урегулирования, или ему нравится сам процесс колоссального внимания к своей персоне?

– Ему, безусловно, нравится мыслить себя миротворцем, это очевидно, и с этой позицией он и будет выступать дальше. Верит ли он в то, что это завершиться успехом? Он неоднократно сам говорил, что "может быть, да, может быть, нет". Это достаточно реалистичная оценка. Даже развивая военное сотрудничество с Украиной, Трамп и Вашингтон будут продолжать предпринимать какие-то шаги, делать заявления в адрес Путина, поскольку видно, что Трамп как-то хочет впечатать в сознание Путина мысли о том, что Путину самому выгодно прекратить войну.

– Остается ли "Томагавк" "топором мира"?

– Безусловно, "Томагавк", и ракеты большей дальности, и система противовоздушной обороны, о которых просит Киев, всё это в совокупности является очень сильным аргументом. Угроза более серьезного военного давления на Россию действительно с какого-то момента может привести к тому, что Путин должен будет сделать шаг назад.

– То, что Путин позвонил Трампу именно после угрозы поставок "Томагавков" – сигнал страха, или же попытка перехватить повестку? Комментирует Михаил Шейтельман:

– Это то, чего от него добивался Трамп. Трамп пытался загнать его в угол и заставить самого предпринимать какие-то действия. И это было прямо наглядно. Если посмотреть на всё, что происходило после встречи в Анкоридже, на Аляске, то Трамп больше не пытался с Путиным как-то связываться, что-то делать. Мало того, фактически запретил своим работникам, своему окружению пытаться выходить на контакт и общаться. Джей ди Вэнс, например, сказал следующее, что "россияне исчезли с переговоров, мы от них ничего не слышим, ничего не знаем". При этом Россия кричала, что "где Украина, почему мы уже приехали в Стамбул, а их нет?".

Их полностью игнорировали, это было очень важно, полный игнор. Сам факт, что именно Путин связался с Трампом, да ещё и обидевшись на то, что тот не поздравил с днём рождения, о чём сообщил помощник Путина, о многом говорит, это значит, что он тактически получил то, что хотел, но посмотрим, куда дальше повернётся.

– Томагавки" остаются козырем в руках Трампа?

– Конечно, это козырь, Трамп будет до конца выжимать максимум из этих ракет. Тем более, "Томагавк" удобная вещь, можно дать 20 штук и ждать дальше, и козырь-то остается: я дал попробовать 20, и вот Украина нанесла, например, удар по Новороссийскому нефтяному терминалу, или в Усть-Луге. Всегда можно выдать определенную порцию и говорить, ну что, сейчас готов, или продолжим это дело? Думаю, это примерно то, что он сделал с Ираном, только там он делал это своими руками, бомбил ядерные объекты, а дальше предлагал: ну что, будем договариваться, или как? Сейчас он это может делать руками Украины.

– А у Путина не осталось козырей?

– Кроме ядерного оружия, козырей у Путина, нет. Всё остальное он применил, причём применил давно.

Его армия сегодня представляет собой действительно очень большое, но сборище каких-то маргиналов и бомжей, мы это видим на всех кадрах: российские пленные выглядят, как бомжи. Как докладывают с фронта мои источники, ещё месяц назад они наступали на мотоциклах, буквально на мотоциклах, там нет никакой техники, ни танков, ни БТРов, ничего. Они на мотоциклах пытаются прорваться, как в фильме "Безумный Макс", а украинская роль в том, чтобы уничтожать их дронами.

– Как разрешится история с возможным саммитом Будапеште, учитывая, что Путину придётся лететь через небо недружественных стран?

– Только что Евросоюз заявил, что посещение Путиным Евросоюза не противоречит санкциям против него, то есть с точки зрения ЕС это оказывается законным. Например, пролёт Путина над Польшей является законным с точки зрения Евросоюза.

Другое дело, что Польша будет принимать решения, разрешить, не разрешить. Польша имеет право приземлить этот самолёт, поскольку на нём перемещается опасный военный преступник, и согласно Международному уголовному суду она обязана его арестовывать, в том числе в небе, если это такой опасный человек, киднеппер, который ворует детей. Сможет ли Трамп договориться с Польшей, спорный вопрос. Весьма вероятно, что сможет, а если нет, у россиян есть один путь: полететь в облёт, через Кавказ, потом над Турцией, потом над Средиземным Адриатическим морем, и там можно через Боснию и Сербию прилететь в Венгрию, ни разу не завернув ни в одну страну Евросоюза и не оказавшись над страной, которая имеет право арестовывать Путина.

– Почему, по вашему мнению, в египетском саммите мира для Трампа нашлось место, для всех, но не для Путина?

– По той же причине, по которой он никогда не поздравлял Путина, никуда его не звал, он отправил Путина в политико-дипломатический изолятор.

Например, Путин вышел с инициативой примерно месяц назад, что давайте продлим договор об ограничении стратегических вооружений, из которого Россия сама вышла, и тут же Путин говорит: я предлагаю, что ещё год мы будем его соблюдать. И тишина из Вашингтона. Тогда Лавров вышел: подождите, Путин же предложил, ответьте что-нибудь. Тишина полная, тотальная из Вашингтона. Наконец, россияне подослали какого-то журналиста, чтобы тот спросил на пресс-конференции Трампа, что Путин же выступил с инициативой? Трамп говорит: "о, интересно, да", и отмахнулся. Никакой реакции на слова - в этом сегодняшняя политика Трампа.


