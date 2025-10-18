Попытка номер два

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. 18+

Угроза получения дальнобойных ракет от США, включая "Томагавки", вынудила Путина совершить звонок Дональду Трампу. После Анкориджа американский президент демонстрировал скорее раздражение несговорчивостью Путина. После двухчасового звонка Трамп договорился о новой встрече с Путиным в Будапеште, а приехавшему на следующий день в Белый дом Владимиру Зеленскому "Томагавков" не дал, со словами: "Томагавки – очень опасное оружие. Может случиться много плохих вещей. Это большое дело. И они нужны нам самим, чтобы защитить свою страну".

Удастся ли Дональду Трампу со второй попытки убедить Владимира Путина прекратить огонь в Украине?

Мумин Шакиров подводит итоги 42-ой недели 2025 года с политологом Александром Морозовым и политтехнологом Михаилом Шейтельманом.

Как можно прокомментировать идею Зеленского: украинские дроны в обмен на "Томагавки"? Он предложил такую сделку Трампу. Отвечает Александр Морозов:

– Да, это действительно так. Зеленский приехал в Вашингтон с презентацией, которая касается того, как можно усилить украинскую оборону. Это касается не только "Томагавков", но и самолетов F-16, и поставки снарядов, и обмена разведывательной информацией. Концепция Зеленского проста. Для того, чтобы Путин пошел на переговоры о перемирии, которое пытается сконструировать Дональд Трамп, с точки зрения Зеленского, необходимо усилить военное давление на Кремль.

– Появилась ли надежда на мир после звонка Путина Трампу и переговоров с Зеленским в Белом доме?

– Идея прекращения огня без предварительных условий, с которой выступал Дональд Трамп, сейчас, после этого звонка, пока не видно, чтобы это продвинулось.

Перспективы встречи в Будапеште под большим вопросом

Встреча Трампа и Путина может состояться, но содержание этой встречи под большим вопросом, потому что Дональд Трамп настаивает на том, что Путин должен быть сам заинтересован в завершении войны. Но Кремль не демонстрирует никакого, во всяком случае, публичного, намерения эту войну завершать. Наоборот, Кремль настаивает на том, чтобы Соединенные Штаты и страны Европы признали результаты агрессии, то есть аннексию четырех территорий плюс одна. Поэтому перспективы встречи в Будапеште по содержанию находятся под большим вопросом.

– "Путин снова обыграл Трампа". Как оценить такие заголовки после звонка Путина Трампу?

– Это слишком панические комментарии. Дональд Трамп, несомненно, предпринимал и будет предпринимать попытки привести эту войну к какому-то завершению. Но последние заявления Дональда Трампа показывают, что он очень скептичен сам и понимает, насколько это отличается от всех других войн и конфликтов последнего времени. Встреча с Трампом, безусловно, Путину выгодна, потому что цель Путина - внести раскол между Европой и Соединенными Штатами в вопросе об этой войне.

Встреча с Трампом Путину выгодна

И таким образом как-то пытаться блокировать и военную, и экономическую поддержку, которую Евросоюз и Соединенные Штаты оказывают Украине. Но думаю, что если встреча в Будапеште закончится ничем, то Соединенные Штаты будут дальше поставлять и вооружение Украине, и разведданные. Это вопрос объемов, но, тем не менее, будет выполняться план, который был согласован ранее. Европа покупает у Соединенных Штатов вооружение, передает их Украине.

– Какую все-таки игру затеял Путин? Это многоходовка, или тактический одноразовый ход?

– Здесь нет никакой сложной игры. Путин маневрирует. Он пытается разными способами, с одной стороны, уклониться от прекращения огня, а с другой стороны, не разорвать окончательно взаимодействие с Вашингтоном.

Путин маневрирует

Сейчас, когда в последние три недели Дональд Трамп активно давал понять, что готов пойти и на подписание новых санкций, которые подготовлены американским Конгрессом, и передать ракеты большей дальности Украине, вот на этом фоне Путин сделал шаг, чтобы каким-то образом это остановить.

– Трамп верит в успех мирного урегулирования, или ему нравится сам процесс колоссального внимания к своей персоне?

– Ему, безусловно, нравится мыслить себя миротворцем, это очевидно, и с этой позицией он и будет выступать дальше. Верит ли он в то, что это завершиться успехом? Он неоднократно сам говорил, что "может быть, да, может быть, нет". Это достаточно реалистичная оценка. Даже развивая военное сотрудничество с Украиной, Трамп и Вашингтон будут продолжать предпринимать какие-то шаги, делать заявления в адрес Путина, поскольку видно, что Трамп как-то хочет впечатать в сознание Путина мысли о том, что Путину самому выгодно прекратить войну.

– Остается ли "Томагавк" "топором мира"?

– Безусловно, "Томагавк", и ракеты большей дальности, и система противовоздушной обороны, о которых просит Киев, всё это в совокупности является очень сильным аргументом. Угроза более серьезного военного давления на Россию действительно с какого-то момента может привести к тому, что Путин должен будет сделать шаг назад.

– То, что Путин позвонил Трампу именно после угрозы поставок "Томагавков" – сигнал страха, или же попытка перехватить повестку? Комментирует Михаил Шейтельман:

– Это то, чего от него добивался Трамп. Трамп пытался загнать его в угол и заставить самого предпринимать какие-то действия. И это было прямо наглядно. Если посмотреть на всё, что происходило после встречи в Анкоридже, на Аляске, то Трамп больше не пытался с Путиным как-то связываться, что-то делать. Мало того, фактически запретил своим работникам, своему окружению пытаться выходить на контакт и общаться. Джей ди Вэнс, например, сказал следующее, что "россияне исчезли с переговоров, мы от них ничего не слышим, ничего не знаем". При этом Россия кричала, что "где Украина, почему мы уже приехали в Стамбул, а их нет?".

Именно Путин связался с Трампом

Их полностью игнорировали, это было очень важно, полный игнор. Сам факт, что именно Путин связался с Трампом, да ещё и обидевшись на то, что тот не поздравил с днём рождения, о чём сообщил помощник Путина, о многом говорит, это значит, что он тактически получил то, что хотел, но посмотрим, куда дальше повернётся.

– Томагавки" остаются козырем в руках Трампа?

– Конечно, это козырь, Трамп будет до конца выжимать максимум из этих ракет. Тем более, "Томагавк" удобная вещь, можно дать 20 штук и ждать дальше, и козырь-то остается: я дал попробовать 20, и вот Украина нанесла, например, удар по Новороссийскому нефтяному терминалу, или в Усть-Луге. Всегда можно выдать определенную порцию и говорить, ну что, сейчас готов, или продолжим это дело? Думаю, это примерно то, что он сделал с Ираном, только там он делал это своими руками, бомбил ядерные объекты, а дальше предлагал: ну что, будем договариваться, или как? Сейчас он это может делать руками Украины.

– А у Путина не осталось козырей?

– Кроме ядерного оружия, козырей у Путина, нет. Всё остальное он применил, причём применил давно.

Будем договариваться, или как?

Его армия сегодня представляет собой действительно очень большое, но сборище каких-то маргиналов и бомжей, мы это видим на всех кадрах: российские пленные выглядят, как бомжи. Как докладывают с фронта мои источники, ещё месяц назад они наступали на мотоциклах, буквально на мотоциклах, там нет никакой техники, ни танков, ни БТРов, ничего. Они на мотоциклах пытаются прорваться, как в фильме "Безумный Макс", а украинская роль в том, чтобы уничтожать их дронами.

– Как разрешится история с возможным саммитом Будапеште, учитывая, что Путину придётся лететь через небо недружественных стран?

– Только что Евросоюз заявил, что посещение Путиным Евросоюза не противоречит санкциям против него, то есть с точки зрения ЕС это оказывается законным. Например, пролёт Путина над Польшей является законным с точки зрения Евросоюза.

У россиян есть один путь

Другое дело, что Польша будет принимать решения, разрешить, не разрешить. Польша имеет право приземлить этот самолёт, поскольку на нём перемещается опасный военный преступник, и согласно Международному уголовному суду она обязана его арестовывать, в том числе в небе, если это такой опасный человек, киднеппер, который ворует детей. Сможет ли Трамп договориться с Польшей, спорный вопрос. Весьма вероятно, что сможет, а если нет, у россиян есть один путь: полететь в облёт, через Кавказ, потом над Турцией, потом над Средиземным Адриатическим морем, и там можно через Боснию и Сербию прилететь в Венгрию, ни разу не завернув ни в одну страну Евросоюза и не оказавшись над страной, которая имеет право арестовывать Путина.

– Почему, по вашему мнению, в египетском саммите мира для Трампа нашлось место, для всех, но не для Путина?

– По той же причине, по которой он никогда не поздравлял Путина, никуда его не звал, он отправил Путина в политико-дипломатический изолятор.

Никакой реакции на слова

Например, Путин вышел с инициативой примерно месяц назад, что давайте продлим договор об ограничении стратегических вооружений, из которого Россия сама вышла, и тут же Путин говорит: я предлагаю, что ещё год мы будем его соблюдать. И тишина из Вашингтона. Тогда Лавров вышел: подождите, Путин же предложил, ответьте что-нибудь. Тишина полная, тотальная из Вашингтона. Наконец, россияне подослали какого-то журналиста, чтобы тот спросил на пресс-конференции Трампа, что Путин же выступил с инициативой? Трамп говорит: "о, интересно, да", и отмахнулся. Никакой реакции на слова - в этом сегодняшняя политика Трампа.



