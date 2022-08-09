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Лицом к событию

Смотрят Путину в рот

Мнение россиян о ходе так называемой "спецоперации", о необходимости усилить военные действия или наоборот прекратить их, целиком, как выяснили социологи, связано с тем, что думает по этому поводу Владимир Путин. О гипнотической зависимости граждан от своего президента говорим с аналитиком Андреем Колесниковым и политиками Николаем Кавказским и Денисом Шендеровичем (все -Россия). А также: что думают гости студии о вероятности встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина в Индонезии, а также их мнение о последних высказываниях президента Украины о (пользуясь народным выражением) чемодане-вокзале-России для всех россиян, находящихся за рубежом. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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