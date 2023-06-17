Россия запланировала запустить авиасообщение с Абхазией — республикой, независимость которой от Грузии признают только несколько стран мира. В Санкт-Петербурге было подписано соглашение о возобновлении работы сухумского аэропорта. Об этом сообщило российское министерство экономического развития.

Документ был подписан 16 июня на организованном Кремлём экономическом форуме. Предполагается, что аэропорт будет восстановлен до конца 2024 года за счёт российского частного инвестора. Им стала группа "Базовый элемент", управляющая тремя аэропортами на территории России, сообщает Эхо Кавказа.

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что восстановление прямого авиасообщения между Россией и Абхазией является частью стратегии Москвы по развитию туризма. В Грузии соглашение не комментировали. С точки зрения Тбилиси, Абхазия является грузинской территорией, оккупированной Россией.

Аэропорт в Сухуми не признаётся Международной организацией гражданской авиацией ИКАО. Небо над Абхазией не может быть открыто без разрешения грузинских властей. Однако несколько аэропортов в мире действуют в таком режиме. Например, аэропорт Эрджан рядом с Никосией. Он находится на территории Северного Кипра — республики, независимость которой признаёт только Турция.