Российский МИД объявил о введении санкций против 23 граждан Великобритании, в том числе начальника штаба обороны британской армии Энтони Радакина и председателя Объединенного разведывательного комитета при правительстве Великобритании Мадлен Алессандри.

Радакина британская пресса называет ключевой фигурой, обеспечивающей военную поддержку странами Запада Украины. Администрация Джо Байдена запретила ключевым военачальникам армии США поездки в Украину из соображений безопасности, и чтобы не увеличивать напряжение в отношениях с Москвой, в этих условиях роль британского адмирала в непосредственной поддержке Киева стала исключительно важна, писала газета The New York Times.

В санкционном списке Москвы глава совета директоров военной корпорации BAE Systems, производящей БМП Bradley, танки Challenger 2 и другую военную технику, использующуюся в войне в Украине, сотрудники Королевского объединенного института оборонных исследований, Общества Генри Джексона, занимающегося аналитическими исследованиями внешней политики, и некоммерческой организации "Сивитас", изучающей демократию и институты гражданского общества.

В российском министерстве заявили, что британцы добавлены в стоп-лист в ответ на "попытки британской стороны усилить санкционное давление на Россию". Великобритания ввела жёсткие санкции против российской промышленности и ключевых бизнесменов, в том числе арестовав их активы, отказалась от закупок российских энергоносителей, запретила поставку технологий и лоббирует аналогичные запреты в других странах.