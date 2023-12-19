Российская компания выкупила завод Hyundai в Петербурге за $100

Совет директоров южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor одобрил продажу своего завода в Санкт-Петербурге российской компании "Арт-Финанс". Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным Reuters, сумма сделки составила семь тысяч рублей (около 77,67 долларов), а убыток компании составил 219 миллионов долларов. При этом южнокорейская газета "Чосон ильбо" пишет, что сумма сделки составит около 10 тысяч рублей (чуть больше 110 долларов).

Hyundai планирует продолжить послепродажное обслуживание и другие услуги своим клиентам в России.

Южнокорейский производитель начал работу в Петербурге в 2010 году. В марте прошлого года на фоне российского вооружённого нападения на Украину предприятие остановило работу. В год завод выпускал 200 тысяч автомобилей. На производстве работало 2600 человек.

В сентябре вице-премьер России и глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что Hyundai в ближайшее время приобретет местный инвестор. Название компании чиновник не назвал, но отметил, что сделка будет включать двухлетний опцион на обратный выкуп.

Российскими активами Hyundai, в том числе автозаводом в Петербурге, интересовался калининградский "Автотор", который после прекращения кооперации с южнокорейским партнером, а также с германской BMW, развивает в домашнем регионе сотрудничество с китайскими марками.

Покупатель Hyundai Motor компания "Арт-Финанс" зарегистрирована в Москве в феврале. 99,99% компании принадлежит президенту группы "Авилон" Андрею Павловичу. В мае "Арт-Финанс" выкупила российские активы Volkswagen.

По подсчетам The New York Times, иностранные компании, которые после начала полномасштабного российского вторжения в Украину объявили об уходе из России, суммарно понесли убытки на 103 миллиарда долларов. Покидающие рынок компании вынуждают продавать активы в России по бросовым ценам, а круг покупателей этих активов определяет президент России Владимир Путин, говорится в расследовании издания.

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