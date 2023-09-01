Российская организация "Феминистское антивоенное сопротивление" получила Ахенскую премию мира. Торжественная церемония вручения премии прошла в международный день мира 1 сентября в зале Aula Carolina в Ахене. Представительницы ФАС смогли появиться для принятия награды в масках. Их имена не разглашались.

"Феминистское антивоенное сопротивление" удостоилось премии за "мужественное противостояние правительству Российской Федерации" и осуждение полномасштабной войны России в Украине. Одновременно с ФАС награду получила израильско-палестинская НКО "Фонд защитников прав человека". Она состоит из юристов, которые борются против расширения поселений на Западном берегу реки Иордан и выступают за справедливую юстицию.

Член правления наградного комитета Ахенской премии Бенедикт Калес подчеркнул, что ФАС уже в первые же дни после нападения на Украину выпустила манифест со словами осуждения войны. Кроме того, эта организация внесла "значительный вклад в борьбу против консервативного представления о роли полов и семьи в России".

По словам члена правления, обе отмеченные наградой НКО объединяет гражданское мужество и противостояние государственным органам в их странах. При определении кандидатов для получения премии в 2023 году правление руководствовалось задачей "повысить степень известности этих НКО и тем самым увеличить фактор их защищенности". Кроме того, отмечается важная роль обеих организаций в содействии формированию и усилению гражданского общества.

Ахенская премия мира была основана в 1988 году в качестве ответа на вызвавшее споры вручение премии им. Карла Великого за вклад в объединение Европы бывшему госсекретарю США Генри Киссинджеру в Ахене в 1987 году.

В объединении Ахенской премии состоят более четырехсот членов, в том числе пятьдесят религиозных, политических и профсоюзных организаций Германии. Своей целью они называют желание внести вклад в поддержку личностей и организаций, которые способствуют миру, взаимопониманию, освобождению от враждебных предрассудков и укреплению доверия между людьми.