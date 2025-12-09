Ссылки для упрощенного доступа

Российские бизнесмены подали иски к ЕС на 53 млрд евро

Российские инвесторы, попавшие под европейские санкции, подали к Евросоюзу и отдельным странам ЕС иски на сумму не менее 53 миллиардов евро. Об этом сообщает газета Le Soir. По её данным, в европейских судах сейчас рассматриваются 28 дел, инициированных российскими бизнесменами, из них 24 — по процедуре ISDS (урегулирование споров между инвесторами и государством).

ISDS позволяет инвесторам судиться с государствами вне национальных и европейских юрисдикций, если истцы считают, что их активы были незаконно экспроприированы.

Реальная сумма требований может быть значительно выше из-за непрозрачности процессов.

По оценке Le Soir, уже заявленные 53 миллиарда евро превышают четверть всех замороженных в ЕС суверенных активов Банка России (210 миллиардов евро).

В качестве одного из примеров приводится дело Михаила Фридмана, который требует от Люксембурга 16 миллиардов долларов за заморозку активов.

В сентябре 2025 года несколько российских инвесторов, чьи активы хранятся в Euroclear, подали уведомления о спорах против Бельгии. 18 ноября российский Экспобанк также оспорил в суде ЕС секторальные санкции, введенные против него летом 2025 года.

  • После начала войны в Украине в западных странах были заморожены российские активы примерно на 260 миллиардов евро, из них около 193 миллиардов находятся в Бельгии на счетах Euroclear.
  • В сентябре 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выдать Киеву так называемый "репарационный кредит" в размере до 140 миллиардов евро под залог этих средств.
  • Глава Euroclear Валери Урбен заявила, что в нынешнем виде план Еврокомиссии по принудительному изъятию замороженных российских активов для помощи Украине является нереалистичным, а депозитарий готов оспаривать его в суде, чтобы защититься от возможного банкротства в случае ответных мер Москвы.

