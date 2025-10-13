Российские военные ударили 82 дронами по Украине

Российские военные в ночь на 13 октября атаковали территорию Украины 82 дальними беспилотниками. В Одесской области горят склады, площадь пожара составила 5000 квадратных метров, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

По утверждению Кипера, на атакованной территории хранилось швейное оборудование и текстильная продукция, пострадал один человек. "Враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области", — заявил он. Москва удар не комментировала.

О других атакованных целях на момент публикации новости не сообщалось. Украинские военные отчитались, что 13 российских дронов попали в цели, атака продолжалась по состоянию на 9 утра по Киеву (время совпадает с московским).

Утром 13 октября в Днепропетровской и Донецкой областях энергетики ввели экстренные отключения света. Связано ли это с российскими ударами — не уточняется.