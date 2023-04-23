Российские войска за сутки 70 раз обстреляли Запорожскую область

За последние сутки российские войска произвели около 70 обстрелов Запорожской области. Об этом утром в воскресенье заявил глава областной военной администрации Юрий Малашко. По его словам, атаки наносились с применением ракетных систем залпового огня и беспилотников. Повреждены гражданские объекты, в городе Степногорске ранен пожилой мужчина.

Обстрелам подверглась и Харьковская область. Глава областной администрации Олег Синегубов сообщил, что полностью разрушены два частных дома в селе Котляры. Повреждены теплицы и цеха овощной фабрики. Он также сказал, что по области наносится от 40 до 60 ударов в сутки.

В Херсоне и области, по сообщению администрации, за сутки было 54 обстрела. Один человек погиб, двое получили ранения.

21 апреля замглавы Комитета нацбезопасности, обороны и разведки Украины Юрий Аристов заявил, что за время войны в Украине разрушено более трети всех жилых домов и четверть объектов инфраструктуры. Общий ущерб, нанесённый стране, оценивается в 144 миллиарда долларов.