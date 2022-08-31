Российский десантник, осудивший войну, запросит убежище во Франции

Российский десантник Павел Филатьев, уехавший из страны после критики войны с Украиной, намерен подать заявление о предоставлении убежища во Франции. Об этом сообщила адвокат россиянина.

По словам защитника, бывший военный получил официальное разрешение французских властей, которое позволило ему 30 августа покинуть в парижском аэропорту Шарля де Голля зону ожидания лиц, ищущих убежища.

Филатьев участвовал в вооружённом вторжении российских войск на территорию Украины. После возвращения с войны он написал книгу "ZOV" и осудил действия армии.

Перед отъездом из России Филатьев дал интервью The Guardian, в котором рассказал, что после публикации его книги несколько раз менял адрес, чтобы избежать возможного ареста.

Филатьев говорил, что ему неизвестно, возбуждено ли против него уголовное дело. Но, по словам десантника, его командование требовало, чтобы его осудили за распространение фейков о российской армии.

Президент России Владимир Путин в марте подписал закон, который предусматривает длительные сроки тюремного заключения за распространение заведомо ложной информации о российских военных операциях.

Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Вскоре после этого власти добавили в уголовный кодекс статью о распространении фейков про российскую армию. Фейками власти считают сообщения, не соответствующие позиции Минобороны России, в частности – о гибели мирных украинцев в результате ударов российских военных. За распространение подобной информации грозит до 15 лет лишения свободы.

По последним данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", в России заведено несколько десятков дел о распространении фейков про вооружённые силы России. За антивоенную позицию преследуют более 200 россиян.

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