Российский военный отправлен в колонию на 23 года за госизмену

Второй Западный окружной военный суд назначил 22-летнему российскому контрактнику Антону Хожаеву 23 года лишения свободы и штраф в размере 590 тысяч рублей. Первые пять лет он должен провести в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Об этом сообщает SOTAvision.

Ефрейтора, служившего в Военном учебно-научном центре ВВС на факультете беспилотной авиации, признали виновным в госизмене, организации деятельности террористической организации, отмывании денег.

По версии следствия, Хожаев передавал сведения о расположении российской армии и военных объектов, имена личного состава военных, сотрудничал с легионом "Свобода России" и крымским движением "Атеш". В приговоре говорится, что он получил за это денежное вознаграждение: 80 долларов США.

Хожаев не считает себя виновным. "Я просто хотел помочь соседнему народу восстановить мир на их земле, выгнать оккупантов и государственных террористов со своей земли", — заявил он во время прений. Он обвинил ФСБ в пытках во время следствия.

В 2022 году Хожаев пытался уволиться со службы, но его рапорт не был принят. В 2023 он был задержан при попытке перейти российско-украинскую границу. В последнем слове он попросил не называть его военнослужащим. "Я не хочу ассоциироваться с биомусором в виде российской армии это грязная помойка, что и доказали все события после 24 февраля 2022 года", — цитирует его "Медиазона".