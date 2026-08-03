Румынские военные взрывают дно Дуная, чтобы поднять уровень воды

В понедельник, 3 августа, румынские военные провели серию взрывов в акватории Дуная. Их целью было уничтожить скалу, ограничивавшую приток в Дунай воды одного из его рукавов. Это первый этап работ, призванных увеличить объём поступающей в Дунай воды.

Одна из главных европейских рек сильно обмелела из-за жары и длительной засухи, а дополнительная вода необходима для охлаждения аппаратуры АЭС "Чернаводэ" и бесперебойной работы реакторов. Далее планируется создать отводную плотину, регулирующую движение воды. В итоге уровень воды в Дунае должен подняться на 10-12 сантиметров.

В конце июля один из двух энергоблоков Чернаводской АЭС уже был остановлен из-за нехватки воды для охлаждения. Румынский государственный оператор атомных электростанций Nuclearelectrica предупредил, что если ситуация не изменится, вскоре придется отключить и второй реактор. Чтобы компенсировать недостаток энергии, Румыния начала закупать электричество у Украины.

Температура в Европе бьёт рекорды

С конца весны Западная, Центральная и Южная Европа пережили уже несколько волн жары. Во многих регионах были побиты температурные рекорды за всю эпоху наблюдений. Так, в немецком городе Саарбрюкен, который расположен недалеко от границы с Францией, зафиксирована самая высокая температура в истории Германии – 41,3°C.

В Нидерландах в провинции Лимбург температурный рекорд составил 39,4°C. Как отмечает Би-би-си, бельгийские синоптики неофициально сообщили, что в стране зафиксировали температуру 40°C. В июне температурные рекорды также были побиты в Великобритании и Франции. Новая, уже четвёртая за это лето, волна жары началась в Европе с приходом августа и, по прогнозам метеорологов, продлится не менее двух недель.

Жара создаёт проблемы для жителей и способствует пожарам

Рекордная жара вызывает целый веер проблем как для людей и животных, так и для экономики. Это лето было отмечено избыточной смертностью во многих европейских странах. На начало июля только во Франции, Нидерландах и Бельгии зафиксировали 3700 избыточных смертей, в Германии - более пяти тысяч. Медучреждения не справляются с наплывом пациентов, пострадавших от жары. Местные власти отменяют мероприятия на открытом воздухе и занятия в школах.

Кроме того, из-за жары деформируются рельсы, затрудняя работу железных дорог и городского транспорта. Некоторые элекростанции вынуждены снижать мощности, чтобы не допустить перегрева аппаратуры.

Жара приводит к засухам. Это ставит под угрозу урожай этого года.

Во Франции, Испании и Греции в пересушенных лесах вспыхнули масштабные лесные пожары. В июле около 267 тысяч человек были эвакуированы из своих домов. По данным Европейской системы информации о лесных пожарах, всего с начала года сгорели 435 тысяч гектаров лесов и полей, что примерно в три раза превышает средний исторический показатель за последние годы.

Из-за жары обмелели крупнейшие водные артерии Европы

Одним из последствий жары и засухи стало обмеление рек, включая ключевые судоходные артерии. Уровень воды в Дунае вблизи Будапешта понизился на 23 сантиметра – более сильное падение, рекордное за всю историю наблюдений, было только в 2018 году, когда река обмелела на 33 сантиметра – и продолжает падать.

Грузовое судоходство по Дунаю, протекающему через 10 европейских стран, практически полностью остановлено. Туристические катера вынуждены сокращать свои маршруты. В Болгарии 28 июля круизное судно, совершавшее тур по Дунаю, село на мель в районе порта Видин. 186 туристов были эвакуированы. В Сербии в районе города Нови Сад десятки грузовых судов и сотни мелких частных лодок оказались на сухом берегу после того, как вода в Дунае отступила на 15-20 метров.

Уровень другой важнейшей судоходной артерии – Рейна – упал на 30 сантиметров. Рейн берет начало в Швейцарских Альпах и течёт до Северного моря через территории шести европейских стран. Сейчас многие участки Рейна стали непроходимыми для грузовых судов и барж.

В Болгарии на дне Дуная нашли останки мамонта, а в Сербии – корабли Третьего рейха

В Болгарии на дне обмелевшего Дуная нашли хорошо сохранившиеся кости и бивни шерстистого мамонта. Директор исторического музея в Русе Николай Ненов назвал находку "не сенсационной, но, несомненно, очень важной для науки". Он уточнил, что на месте, где сейчас протекает Дунай, много тысяч лет назад было болото, по которому перемещались доисторические животные.

В Хорватии в акватории Дуная после того, как вода отступила, обнаружили останки затонувшего в 1937 году судна "Фултон", перевозившего по Дунаю уголь, а в Сербии – обломки немецких военных кораблей времён Третьего рейха.

Причиной жары стало явление Эль Ниньо

Нынешняя волна жары, как и предыдущая в этом году, вызвана климатическим явлением Эль Ниньо, возникшим в центральной и восточной части Тихого океана и влияющем на погодные условия по всему миру.

Из-за колебаний температуры поверхностного слоя воды в океане меняется направление тёплых и холодных течений, образуются области высокого атмосферного давления, в которые затягивает горячие воздушные массы из экваториальных пустынь, и возникают так называемые "тепловые купола". Перепад давления в них не позволяет воздушным потокам рассеиваться и может долгое время удерживать горячий воздух в безветрии внутри купола, задерживая тепло у поверхности земли и способствуя дополнительному нагреву воздуха.