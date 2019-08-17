Журналист CNN: нам мешали во время съемок в ЦАР фильма о ЧВК Вагнера

Телегруппа канала CNN столкнулась с неожиданными препятствия и стала объектом того, что она считает угрозами во время журналистского расследования деятельности российских структур в Центральноафриканской республике. Об это рассказала корреспондент телеканала Кларисса Уорд.

За ней следили во время пребывания в стране, она также стала объектом критики 15-минутного пропагандистского видео. Все это, сказала Уорд, " убеждает меня в том, что наша работа заставила нервничать весьма влиятельных людей".

Расследование, которое проводила Уорд, касалось роли, которую играет в золотодобывающем бизнесе в ЦАР "ЧВК Вагнера", частная военная компания, принадлежащая близкому к Путину бизнесмену Евгению Пригожину. В 2016 году Пригожин был внесен в санкционные списки США за финансовое спонсорство организаций, пытавшихся оказать влияние во время президентских выборов в США.

Первая поездка съемочной бригады CNN в Центральноафриканскую республику прошла удачно, но по возвращении группа столкнулась с трудностями с получением аккредитации, была обвинена в контрабанде и использовании подложных документов. Во время посещения золотых приисков Уорд заметила, что за ней следует джип с четырьмя белыми мужчинами. Быть снятыми на видеокамеру они не пожелали. Позже журналистка увидела тот же джип рядом со своей гостиницей. "Мы знали о гибели в ЦАР трех российских журналистов, и, безусловно, принадлежность к телеканалу с мировым именем служила нам некоторой защитой, - сказала Кларисса Уорд. - Прямые действия против нас со стороны россиян могли бы вылиться в большой скандал, но мы не могли исключить враждебных шагов со стороны тех, кто мог посчитать, что такие шаги понравятся россиянам".

За четыре дня до выхода в эфир CNN материала, отснятого бригадой Уорд, новостной портал РИА ФАН, принадлежащий, как считается, Пригожину, выпустил собственный видеоролик под заголовком "Какие грязные секреты скрыты за визитом CNN в Африку?". В видео, в частности, утверждалось, что американка работала на ЦРУ, что ее целью было устроить медиа-провокацию и посеять хаос в ЦАР и что она предлагала сто долларов любому африканцу, который скажет что-нибудь плохое о России. Уорд отрицает обвинения в подкупе и расценивает российское видео как плохо завуалированную угрозу себе и своей команде. «Это явное предупреждение мне и моей группе: на этот раз мы потрясли немного вашу клетку, но в следующий все может быть по-другому, берегитесь», - говорит Уорд в интервью агентству Associated Press.