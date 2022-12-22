"Русский антивоенный комитет в Швеции" признан нежелательным в РФ

Генпрокуратура России признала нежелательной в стране деятельность "Русского антивоенного комитета в Швеции".

В сообщении надзорного ведомства отмечается, что решение принято по результатам анализа поступивших материалов. Установлено, что деятельность организации "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", заявил официальный представитель прокуратуры Андрей Иванов. Он ометил, что информация о решении направлена в Минюст.

На сайте антивоенного комитета говорится, что эта некоммерческая организация была создана в мае в Стокгольме. Основной миссией названо "объединение всех граждан России и всех русскоговорящих в Швеции, протестующих против преступной войны, развязанной Путиным и его окружением в Украине".

Активисты проводят антивоенные митинги перед посольством России, а также благотворительные мероприятия и концерты, например Монеточки и Noize MC, пишут письма политзаключенным и помогают беженцам, говорится в публикации "Медиазоны".

Закон о нежелательных организациях был принят в России в 2015 году. Российские и зарубежные правозащитники неоднократно выступали с его критикой. Признание организации нежелательной означает, помимо прочего, что гражданам России, участвующим в её деятельности, грозит уголовное преследование.