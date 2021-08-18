Ряд стран выступили с заявлением в защиту афганских женщин и девочек

Соединённые Штаты и ряд других стран выступили с совместным заявлением, в котором они выразили обеспокоенность по поводу положения женщин и девочек в Афганистане после захвата власти в стране движением "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено).

Заявление, помимо США, подписали Австралия, Албания, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Гватемала, Гондурас, Европейский союз, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Новая Зеландия, Норвегия, Парагвай, Сальвадор, Северная Македония, Сенегал, Чили, Швейцария, Эквадор, а также ЕС.

"Мы глубоко обеспокоены по поводу положения афганских женщин и девочек, их прав на образование, работу и свободу передвижения. Мы призываем тех, кто наделен властью и полномочиями по всему Афганистану, гарантировать их защиту", – подчёркивается в тексте, содержание которого приводит "Голос Америки". В заявлении также говорится о необходимости предотвращать любые формы дискриминации и притеснений и о том, что в международном сообществе готовы оказать гуманитарную помощь и поддержку, чтобы голоса женщин были услышаны.

В период с 1996 по 2001 годы, когда талибы управляли страной, женщины не имели права передвигаться по улицам без сопровождения близкого родственника мужского пола. Жесткие ограничения для женщин были и в сфере образования и при трудоустройстве. От них требовали носить бурку, полностью укрывающую тело. За нарушение женщину могли казнить.

На прошлой неделе в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев отметили, что особо обеспокоены судьбой афганских девочек и женщин. По данным организации, около 80 процентов из почти четверти миллиона афганцев, вынужденных бежать только с конца мая, составляют женщины и дети.