Рютте: РФ не удастся заставить НАТО отказаться от поддержки Украины

Если цель российских нарушений воздушного пространства стран НАТО - добиться от западных союзников отказа от поддержки Украины, то России не удастся добиться этой цели. С таким заявлением после заседания Североатлантического совета в Брюсселе во вторник выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Заседание было созвано по инициативе Эстонии, которая задействовала четвёртую статью Североатлантического договора о консультациях после того, как, по утверждениям Таллинна и его союзников, российские истребители 19 сентября грубо нарушили воздушное пространство Эстонии. Ранее такие же консультации проходили по просьбе Польши - после вторжения, как утверждается, российских дронов в её воздушное пространство.

Рютте несколько раз повторил, что пока не знает, были ли действия России умышленными или стали результатом "грубой некомпетентности". В любом случае, по его словам, Россия должна прекратить подобные действия. Генсек НАТО подчеркнул, повторив известную формулу, что союзники готовы "защищать каждый дюйм территории" стран НАТО.

Он также похвалил авиацию НАТО за "решительные действия", в результате которых российские истребители покинули небо над Эстонией, и при этом отметил, что непосредственной угрозы российские самолёты не представляли.

Рютте также прокомментировал инцидент в аэропорту Копенгагена, где вечером 22 сентября из-за угрозы беспилотников были отменены или перенесены десятки рейсов. По его словам, датские власти ведут расследование, пока рано говорить о выводах. Представители властей Дании не исключили причастности России, но пока прямо не выдвигали обвинений. В Москве уже заявили о "голословности" возможных обвинений в адрес России. Российские власти отрицают как причастность к налёту дронов на Польшу, так и то, что истребители нарушали границы Эстонии.

Рютте также ответил на вопрос о том, будут ли сбиваться самолёты в случае повторения инцидентов, подобных недавним. По словам генерального секретаря НАТО, решение об этом будет приниматься на основе имеющейся разведывательной информации об уровне угрозы, которую представляет тот или иной самолёт или дрон. Ранее представители ряда стран НАТО призвали сбивать российские самолёты в случае новых грубых нарушений с их стороны.

В заявлении, принятом по итогам заседания, говорится, что действия России "ставят под угрозу жизни" и должны прекратиться. Также в нём сказано, что союзники оставляют за собой право выбирать те средства защиты, которые они будут считать необходимыми.