С кашей в голове. Андрей Пивоваров – о Сосо и Борисе Немцове

Этот текст, написанный ко дню памяти Бориса Немцова, политзаключённый Андрей Пивоваров передал в редакцию "Свободы" из краснодарского СИЗО незадолго до того, как в конце декабря был отправлен по этапу, к месту отбытия наказания. Только почти через два месяца Андрей обнаружился в Карелии – оказалось, что сразу после прибытия в ИК7 в городе Сегежа его отправили в камеру со строгим режимом содержания. Связь с заключённым сейчас ещё в большей степени затруднена.

Камеры на полуспецу краснодарского СИЗО расположены с двух сторон "продола", коридора, по которому водят заключённых. Во время приёма пищи, а иногда и после, "кормушки" открыты и можно переговариваться, смотря друг на друга через небольшие окошки. Мой визави, Сосо, прежде был "сотрудником" – начальником отряда в той же колонии, куда меня отправляли на ПФРСИ ("помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора". – Прим. РС). С год назад его задержали за взятку и теперь Сосо смотрит на систему с другой стороны "кормушки". Несмотря на его прошлую работу, отношение арестантов к нему нормальное. Среди соседей есть даже те, кого он ранее охранял, претензий у них нет.

У провинциального парня, полжизни проработавшего во ФСИН, сохранилось понимание, кто на самом деле говорил правду

В голове у него сумбур из реальной жизни и того, что Сосо слышит от пропаганды. Сосо верит, что мы не все знаем и "вообще в феврале двинули вперед по какому-то хитрому плану". Он уверен, что всё это делается в интересах государства, что в Донбассе большие залежи урана и нефти с газом (эту конспирологическую теорию я, кстати, от арестантов слышу не впервые). Сосо не сомневается, что плодородные земли и угольные шахты захваченных регионов окупят все расходы. На мой вопрос, понимает ли он, сколько даже чисто в экономическом плане страна уже потеряла, сколько нужно восстанавливать, почему бы вместо всего этого не заняться нашими бедными регионами, тем же Поволжьем, он снова и снова повторяет: "Всего мы не знаем" и "От нас ничего не зависит".

А вот когда он говорит о своей республике и своем народе (Сосо — осетин), ни толики пропаганды в его словах нет. Сосо утверждает, что все выборы в его регионе нарисованные, а хозяин пивного завода "Бавария", по совместительству бывший глава Осетии, Вячеслав Битаров творит беззаконие и "стоит выше всякого права". Сосо вспоминает осетинские протесты во время пандемии, когда доведенные до отчаяния люди вышли на улицу. Битаров, тогда глава республики, жёстко запретил всем работать, закрыл заведения и производства. В полную силу работал только его собственный завод.

Сосо с уважением отзывался о местных независимых лидерах, особенно об оперном певце Вадиме Чельдиеве. Он и его сторонники в прошлом году получили суровейшие приговоры по, на мой взгляд, явно сфабрикованному делу. Сосо не сомневался в том, что они были правы и когда выступали по экологическим проблемам, требовали закрыть завод "Электроцинк". Конечно, заговорил о Беслане. Ни слову официальной пропаганды в республике не верит. Сосо говорит, что как изначально лгали про число заложников, так и потом не сказали правды про штурм. Кто и зачем стрелял по зданию из огнеметов и тяжелой техники? Осетины не забывают, что виновных так и не наказали.

Так же, как мой сосед, мыслят множество моих соотечественников. Сосо отлично понимает, как всё устроено там, где он лично сталкивался с происходящим. Он знает, что власть врёт, что чиновники живут своими интересами, мало заботясь о людях. Доверяет тем, кто противится этому, и готов их поддерживать. А в "больших" вопросах Сосо теряется, и если не может проверить факты сам, то верит картинке, которую спускают сверху. В его голове вполне укладывается, что один и тот же человек может врать о Беслане, но говорить правду про "иноагентов".

Думаю, так живут многие. И эта модель работала, пока государство держало свои дела далеко от граждан. Мобилизация, падение экономики – теперь не в телевизоре, но пришли в каждый дом, и каждый человек может очень во многом убедиться сам. Это его сына призвали против правил. Это он не может платить выросшую "коммуналку". Это ему теперь недоступны иностранные запчасти. Это ему нужно затянуть пояс.

Сосо привычно повторяет кремлевский тезис о том, что политика – грязное дело и что верить никому нельзя. Я напоминаю ему про Чельдиева, говорю, как важно, когда люди искренне выступают за права человека. Сосо смеется и говорит, что это отлично звучит от человека, выглядывающего из "кормушки". А потом удивляет меня:

– Вот был человек, который мог всё это поменять.

– Кто?

– Немцов. Вот это реально фигура была.

У простого провинциального парня, полжизни проработавшего во ФСИН, сквозь все тонны пропагандистской грязи сохранилось понимание, кто на самом деле говорил правду. Очень неправы те, кто наш народ недооценивает.

Андрей Пивоваров – российский политик. Находится в заключении, осуждён за руководство нежелательной организацией. Своей вины не признаёт. Внесён правозащитным центром "Мемориал" в список политических заключённых



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