С Леонида Волкова взыскали 500 тыс. рублей по иску Евгения Пригожина

Суд в Твери взыскал с оппозиционера Леонида Волкова 500 тысяч рублей по иску бизнесмена Евгения Пригожина, которого СМИ называют "поваром Путина". Об этом сообщается на сайте суда.

Иск был связан с постами Волкова на его личной странице фейсбуке и канале в телеграме. Суд признал их недостоверными и порочащими честь Пригожина. О чем были эти посты, не сообщается. Волкова обязали удалить публикации и опровергнуть содержащуюся в них информацию.

Пресс-служба связанной с Пригожиным компании "Конкорд" сообщила, что в постах Волкова говорилось о причастности бизнесмена к убийству российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

Ранее полиция в Москве завела уголовное дело в отношении Волкова о клевете на Пригожина. Поводом для возбуждения дела указан пост, опубликованный в социальных сетях оппозиционера. "Публикации содержат заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство, соединённые с обвинением Е.В. Пригожина в совершении особо тяжкого преступления, а именно, что он является особо опасным преступником, осуждённым за многочисленные преступления и убийцей журналистов", – говорится в постановлении.

В настоящее время Волков находится за границей. В России на него заведено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в участие в несанкционированной акции. Волков заочно арестован на два месяца и объявлен в межгосударственный розыск. По версии следствия, оппозиционер призывал подростков участвовать в акции протеста в поддержку Алексея Навального, прошедшей 23 января. Волков отрицает вину.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты неизвестными в Центральноафриканской Республике 30 июля 2018 года. Они снимали для Центра управления расследованиями, который спонсировал Михаил Ходорковский, фильм о деятельности российских наёмников из "частной военной компании Вагнера". Спонсором "ЧВК Вагнера" называют близкого к Владимиру Путину петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Следственный комитет России считает основной версией гибели журналистов убийство с целью ограбления неизвестными арабоязычными бандитами. Независимое расследование центра "Досье" опровергает эту версию.