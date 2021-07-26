Адвокат не сможет общаться со своим клиентом Иваном Сафроновым

Обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова допросили как свидетеля по уголовному делу его адвоката Ивана Павлова. Это означает, что адвокат не может общаться с Сафроновым, так как суд запретил ему общение со свидетелями по делу. Об этом Павлов написал в телеграме.
Преследование Павлова формально связано с делом Сафронова. По версии Следственного комитета, Павлов дважды нарушил тайну предварительного следствия. В декабре 2020 года передал газете "Ведомости" постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого. А в марте 2021 года защитник рассказал журналистам возле суда, что в деле появились показания секретного свидетеля под псевдонимом Ландер. Павлов связал свое преследование с "местью ФСБ за принципиальную позицию по целому ряду уголовных дел".
- Иван Павлов возглавлял объединение юристов "Команда 29". В середине июля сайт организации заблокировали по решению Генпрокуратуры. Правозащитники ознакомились с уведомлением и пришли к выводу, что Генпрокуратура отождествляет их организацию с зарегистрированной в Чехии НКО Společnost Svobody Informace ("Общество свободы информации"), включённой в России в перечень нежелательных организаций. Сотрудники "Команды 29" отметили, что материалы чешской организации на их сайте не публиковались. 18 июля "Команда 29" объявила о прекращении деятельности.
- "Команда 29" была создана семь лет назад. Адвокаты и юристы, входившие в объединение, защищали обвиняемых по статьям Уголовного кодекса, связанным с государственной тайной, а также участвовали в политически мотивированных, по их мнению, процессах. Помимо Сафронова, юристы защищали интересы осуждённой за шпионаж бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карину Цуркан, а также интересы членов организаций, основанных Алексеем Навальным.
- Иван Сафронов находится под стражей с 7 июля 2020 года. На момент задержания он работал советником главы "Роскосмоса", но дело о госизмене касается годов, когда Сафронов был журналистом. Следствие считает, что в 2017 году он передал чешской разведке секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Иван Сафронов свою вину не признает. Журналисту до сих пор не разъяснили суть предъявленных обвинений.
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