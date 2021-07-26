Адвокат не сможет общаться со своим клиентом Иваном Сафроновым

Обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова допросили как свидетеля по уголовному делу его адвоката Ивана Павлова. Это означает, что адвокат не может общаться с Сафроновым, так как суд запретил ему общение со свидетелями по делу. Об этом Павлов написал в телеграме.

Преследование Павлова формально связано с делом Сафронова. По версии Следственного комитета, Павлов дважды нарушил тайну предварительного следствия. В декабре 2020 года передал газете "Ведомости" постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого. А в марте 2021 года защитник рассказал журналистам возле суда, что в деле появились показания секретного свидетеля под псевдонимом Ландер. Павлов связал свое преследование с "местью ФСБ за принципиальную позицию по целому ряду уголовных дел".