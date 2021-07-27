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Ивана Сафронова перевели в одиночную камеру в день публикации его статьи

23 июля журналиста Ивана Сафронова перевели в одиночную камеру в СИЗО "Лефортово" – в этот же день в "Ведомостях" была опубликована его колонка о работе следствия по делам о госизмене и шпионаже. Об этом сообщается в телеграм-канале адвоката Сафронова Ивана Павлова.

В пятницу в газете "Ведомости" была опубликована колонка Сафронова, основанная во многом на его беседах с сокамерниками. В публикации говорится, что дела о госизмене и шпионаже возбуждаются "в отношении конкретного лица, а не по факту утечки какой-либо информации за рубеж". Лефортовский суд Москвы при этом удовлетворяет все ходатайства о заключении подозреваемого под стражу и отправляет "зачастую напуганного и ничего не понимающего человека" в СИЗО. Вскоре после публикации колонка журналиста исчезла с сайта "Ведомостей".

26 июля стало известно, что Ивана Сафронова допросили как свидетеля по уголовному делу его адвоката Ивана Павлова. Это означает, что адвокат больше не может общаться с Сафроновым, так как суд запретил ему общение со свидетелями по делу. Преследование Павлова формально связано с делом Сафронова.

Иван Сафронов находится под стражей уже больше года. Во вторник, 27 июля, Первый апелляционный суд отказался освободить журналиста из-под стражи, оставив без изменения решение Мосгорсуда. Сафронов будет находиться в СИЗО до 7 октября.

На момент задержания Иван Сафронов работал советником главы "Роскосмоса", но дело о госизмене касается годов, когда он был журналистом. Следствие считает, что в 2017 году Сафронов передал чешской разведке секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Иван Сафронов свою вину не признает.

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