Самолёт охраны президента ЮАР не смог улететь из Варшавы в Петербург

Самолёт авиакомпании South African Airways с сотрудниками охраны и пресс-пулом президента ЮАР Сирила Рамафосы не получил разрешение на вылет из Варшавы в Санкт-Петербург. Рамафоса в составе миротворческой миссии африканских стран посещает в эти дни Украину и Россию.

По данным южноафриканского портала News24, лайнер прилетел 15 июня. Более суток он был заблокирован в аэропорту и вынужден был вернуться в Преторию. Находившиеся на борту журналисты сообщили, что в отель они смогли попасть лишь через несколько часов после задержания самолёта.

Рамафоса прибыл в Варшаву на отдельном самолёте. Предполагалось, что его охранники отправятся в Киев и Петербург до прибытия туда президента ЮАР и обеспечат там его безопасность.

Польская сторона заявила, что задержала борт, так как охранники пытались выгрузить 12 (по другим данным 13) ящиков с оружием. В итоге польские таможенники не позволили никому покинуть самолёт.

По данным МИД Польши, на борту были опасные материалы, на ввоз которых у представителей ЮАР не было разрешения. Что это были за материалы, не уточняется.

16 июня делегация семи африканских стран представила мирный план президенту Украины на переговорах в Киеве. Владимир Зеленский после переговоров заявил, что не станет вести мирные переговоры с Россией, пока она полностью не выведет свои войска со всех украинских территорий, включая аннексированный Крым. По словам Зеленского, начать переговоры до вывода войск означало бы не закончить, а лишь заморозить войну.

Сегодня представители стран Африки встречаются в Санкт-Петербурге с президентом России.

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