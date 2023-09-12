Самолёт "Уральских авиалиний" сел в поле в Новосибирской области

Самолёт Airbus-A320 "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в поле в Новосибирской области, в 200 километрах восточнее Новосибирска. Об этом сообщает МЧС России. По предварительным данным, пострадавших нет.

Самолёт цел. На кадрах с места посадки видны следы возгорания над правым крылом, пишет РБК.



По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, борт приземлился в 9:44 по местному времени близ села Убинское, которое находится в центральной части региона между Новосибирском и Омском. По сообщению Росавиации, посадка осуществлена на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка (около 180 км до Новосибирска).



На борту были 170 пассажиров, в том числе 23 ребенка, все они покинули самолёт, сообщило МЧС. "Разрушений воздушного судна, строений и сооружений на земле нет. К месту посадки следуют шесть пассажирских автобусов для доставки людей в пункт временного размещения", — добавили в ведомстве.





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